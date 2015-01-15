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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 492493494495
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:09

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Всім форумчанам - швиденько за "совєтом" Понаехала за горілкою в містечко Остін (штат Техас).
Верю,что Понаех за слова отвечает в отличии от ТС (Б.В.С.),может и реально выслать почтой FedEx хорошим людям :wink: .Но тут не форум сомилье,просто рекомендовал,поделился опытом под настроение.А чё? Не селёдку ж всем молотить :lol:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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