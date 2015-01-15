Верю,что Понаех за слова отвечает в отличии от ТС (Б.В.С.),может и реально выслать почтой FedEx хорошим людям .Но тут не форум сомилье,просто рекомендовал,поделился опытом под настроение.А чё? Не селёдку ж всем молотить
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Додано: Сер 06 лис, 2019 10:09
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Верю,что Понаех за слова отвечает в отличии от ТС (Б.В.С.),может и реально выслать почтой FedEx хорошим людям .Но тут не форум сомилье,просто рекомендовал,поделился опытом под настроение.А чё? Не селёдку ж всем молотить
Витька,извинись,я всё прощу
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