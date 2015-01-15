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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 лис, 2019 00:46
change_pm написав:
Для йододефицитных..., йогурта не было, это ж не Туречина.
Йогурт в другом отделе - молочном обычно...
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Сер 06 лис, 2019 14:03
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