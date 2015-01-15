|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 лис, 2019 07:58
Понаехал
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Сер 06 лис, 2019 08:14
5 орендних квартир у Львові - пан екс-доцент, "небізнесмен" теж в конкурсах виграв? А квартиру в Анталії?
Востаннє редагувалось Frant в Сер 06 лис, 2019 08:23, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 06 лис, 2019 08:23
Додано: Сер 06 лис, 2019 08:27
Я к стати 90% употребляемого алкоголя вкушаю Tito’s. Очень хорошая местная остинская.. Советую
Додано: Сер 06 лис, 2019 09:37
На лыжи!
Я сказал: На лыжи!
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
Додано: Сер 06 лис, 2019 09:43
Яхта "Залізничник Буров"
Я починаю дещо розуміти.
Треба просто уважно читати автобіографію одіозного хвалька-доцента.
Схоже, що він працював ріелтором чи навіть заснував невелике ріелторське агентство. Саме там він і підняв трохи бабла.
Зараз В.С. намагається впарити лохам турецьку курортну нерухомість.
Вікторе Семеновичу, Вам слово!
Прошу - тільки без хамства!
Востаннє редагувалось Frant в Сер 06 лис, 2019 12:47, всього редагувалось 3 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 06 лис, 2019 10:09
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Верю,что Понаех за слова отвечает в отличии от ТС (Б.В.С.),может и реально выслать почтой FedEx хорошим людям .Но тут не форум сомелье,просто рекомендовал,поделился опытом под настроение.А чё? Не селёдку ж всем молотить
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Сер 06 лис, 2019 15:46
Додано: Чет 07 лис, 2019 10:44
Це ще можна терпіти - він весь час перебування на форумі заливає, ще й з двох чи трьох обліківок.
Проте дід явно хворий - все постить і постить фото пиріжків з капустою і риби.
Йому варто сходити до психіатра.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 07 лис, 2019 10:50
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
|