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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 491492493494
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 07:58

Понаехал https://levik.blog/475669.html сами гоним из варенья))
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 08:14

  akurt написав:
  Мизантрóп написав:
  Понаехал написав:Взял и выиграл конкурс.
надо просто захотеть viewtopic.php?p=1632391#p1632391


Действительно - просто захотеть!
Парни! Становитесь на лыжи и выигрывайте конкурс!
И будетe благодарны порталу finance.ua!


5 орендних квартир у Львові - пан екс-доцент, "небізнесмен" теж в конкурсах виграв? А квартиру в Анталії?
Востаннє редагувалось Frant в Сер 06 лис, 2019 08:23, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 08:23

  Frant написав:
5 орендних квартир у Львові - пан екс-доцент теж в конкурсах виграв? А квартиру в Анталії?

Тут ещё прибавьте стоимость обучения в Калифорнии для нерезидентов около 90к в год за сына, если не врет. :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 08:27

  Мизантрóп написав:Понаехал https://levik.blog/475669.html сами гоним из варенья))

Я к стати 90% употребляемого алкоголя вкушаю Tito’s. Очень хорошая местная остинская.. Советую
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 09:37

На лыжи!
Я сказал: На лыжи!
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 09:43

Яхта "Залізничник Буров"

Я починаю дещо розуміти.
Треба просто уважно читати автобіографію одіозного хвалька-доцента.

Схоже, що він працював ріелтором чи навіть заснував невелике ріелторське агентство. Саме там він і підняв трохи бабла.
Зараз В.С. намагається впарити лохам турецьку курортну нерухомість.

Вікторе Семеновичу, Вам слово!
Прошу - тільки без хамства!
Востаннє редагувалось Frant в Сер 06 лис, 2019 12:47, всього редагувалось 3 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:09

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Всім форумчанам - швиденько за "совєтом" Понаехала за горілкою в містечко Остін (штат Техас).
Верю,что Понаех за слова отвечает в отличии от ТС (Б.В.С.),может и реально выслать почтой FedEx хорошим людям :wink: .Но тут не форум сомелье,просто рекомендовал,поделился опытом под настроение.А чё? Не селёдку ж всем молотить :lol:
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:46

  akurt написав:Всім форумчанам - швиденько за "совєтом" Понаехала за горілкою в містечко Остін (штат Техас).

Опять врет. Я в Cedar Park о переезде писал :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 10:44

  Понаехал написав:Опять врет.
Це ще можна терпіти - він весь час перебування на форумі заливає, ще й з двох чи трьох обліківок.
Проте дід явно хворий - все постить і постить фото пиріжків з капустою і риби.
Йому варто сходити до психіатра.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 10:50

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:Проте дід явно
мені він вже як ріднесенький став))
Витька,извинись,я всё прощу
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