Пусть завещание тогда на тебя переписывает
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 лис, 2019 16:15
Додано: Чет 07 лис, 2019 16:19
Работа такая у них с женой. Тут же надо смотреть шире: возможно человек просто купил недугу для себя, а может и так:
Портрет как раз схож: гость славянской внешности из Турции.
Додано: Чет 07 лис, 2019 17:12
а що дід акурт з бабою акуртшою свінгуються?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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