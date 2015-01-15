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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 492493494495
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:15

  Мизантрóп написав:
  Frant написав:Проте дід явно
мені він вже як ріднесенький став))

Пусть завещание тогда на тебя переписывает :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:19

  Frant написав:він весь час перебування на форумі заливає, ще й з двох чи трьох обліківок.

Работа такая у них с женой. Тут же надо смотреть шире: возможно человек просто купил недугу для себя, а может и так: https://m.nn.by/ru/articles/213457/
Портрет как раз схож: гость славянской внешности из Турции. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:12

  Понаехал написав:
  Frant написав:він весь час перебування на форумі заливає, ще й з двох чи трьох обліківок.

Работа такая у них с женой. Тут же надо смотреть шире: возможно человек просто купил недугу для себя, а может и так: https://m.nn.by/ru/articles/213457/
Портрет как раз схож: гость славянской внешности из Турции. :mrgreen:

а що дід акурт з бабою акуртшою свінгуються?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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