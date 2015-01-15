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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 493494495496>
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:15

  Мизантрóп написав:
  Frant написав:Проте дід явно
мені він вже як ріднесенький став))

Пусть завещание тогда на тебя переписывает :)
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:19

  Frant написав:він весь час перебування на форумі заливає, ще й з двох чи трьох обліківок.

Работа такая у них с женой. Тут же надо смотреть шире: возможно человек просто купил недугу для себя, а может и так: https://m.nn.by/ru/articles/213457/
Портрет как раз схож: гость славянской внешности из Турции. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:12

  Понаехал написав:
  Frant написав:він весь час перебування на форумі заливає, ще й з двох чи трьох обліківок.

Работа такая у них с женой. Тут же надо смотреть шире: возможно человек просто купил недугу для себя, а может и так: https://m.nn.by/ru/articles/213457/
Портрет как раз схож: гость славянской внешности из Турции. :mrgreen:

а що дід акурт з бабою акуртшою свінгуються?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:07

flyman Дід тікльки по трусєлям з шкарпетками спец,але теж фуфло двинув: не вислав,мабуть останні)) Зображення
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:28

Всі повинні вчитись у нього. А чому вчитись??

  Мизантрóп написав:flyman Дід тікльки по трусєлям з шкарпетками спец,але теж фуфло двинув: не вислав,мабуть останні)) Зображення

Вельми цікаве та інформативне повідомлення!

Дідусь нервує і робить помилки)))
Очевидно, що турецька курортна нерухомість - погано продається, в не вистачає коштів на йогурт і пиріжки)))

Екс-доцент страждає комплексом неповноцінності і манією величі.

До речі, всі бажаючі без проблем можуть вислати зношені носки і старі труси на вул. Гаражну, в фонд допомоги торговцям турецькою нерухомістю.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:35

  flyman написав:а що дід акурт з бабою акуртшою свінгуються?

Я не могу отрицать или подтвердить это. Больше всех по этому вопросу знает долярчик ибо был на каких-то встречах с акуртом в каком-то подвале.

Зображення

ПС. Долярчик, сорри. :)
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:37

  Frant написав:Вельми цікаве та інформативне повідомлення!
Дідусь нервує і робить помилки)))

Уровень данного персонажа поражает. А вообще опасный парень он.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:39

  Понаехал написав:
  flyman написав:а що дід акурт з бабою акуртшою свінгуються?

Я не могу отрицать или подтвердить это. Больше всех по этому вопросу знает долярчик ибо был на каких-то встречах с акуртом в каком-то подвале.



ПС. Долярчик, сорри. :)

Акурт вчив Долярчика життю. І пиво як слід правильно пити.


Здається, що Віктор Семенович винайшов вічний двигун чи еліксир молодості чи філософський камінь!
Його просто розпирає від почуття своєї важливості!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:42

  Понаехал написав:
  Frant написав:Вельми цікаве та інформативне повідомлення!
Дідусь нервує і робить помилки)))

Уровень данного персонажа поражает. А вообще опасный парень он.

І чим же небезпечний торговець нерухомістю?
Тим, що безупинно їсть пиріжки з буряками і п'є дешевий йогурт?
Чи своїм почуттям пихи і презирства до навколишніх?

Віктор Семенович - людина недалека, і роботи йому неher.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 07 лис, 2019 18:43, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:42

  Frant написав:Його просто розпирає від почуття своєї важливості!

Ну так он бот номер 1 на данном формуе с около 5 учеток на двоих с женой.
Ну а что? Нормальная подработка для пенсионера.


  Frant написав:
Чи своїм почуттям пихи і презирства до навколишніх?

Он опасен недосказанность.
Я, к примеру, не понимаю откуда у простого человека деньги на большой объем недвиги и сотни тысяч баксов на обучение детей. Я бы, на месте налоговой, проверил его.
А еще на месте погранцов проверил... Насколько я помню, тех кто в Крым заезжает не через территорию Украины, должны определенным образом обрабатывать....
Востаннє редагувалось Понаехал в Чет 07 лис, 2019 18:46, всього редагувалось 2 разів.
Понаехал
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