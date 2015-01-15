Пусть завещание тогда на тебя переписывает
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 лис, 2019 16:15
Додано: Чет 07 лис, 2019 16:19
Работа такая у них с женой. Тут же надо смотреть шире: возможно человек просто купил недугу для себя, а может и так:
Портрет как раз схож: гость славянской внешности из Турции.
Додано: Чет 07 лис, 2019 17:12
а що дід акурт з бабою акуртшою свінгуються?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:07
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:28
Всі повинні вчитись у нього. А чому вчитись??
Вельми цікаве та інформативне повідомлення!
Дідусь нервує і робить помилки)))
Очевидно, що турецька курортна нерухомість - погано продається, в не вистачає коштів на йогурт і пиріжки)))
Екс-доцент страждає комплексом неповноцінності і манією величі.
До речі, всі бажаючі без проблем можуть вислати зношені носки і старі труси на вул. Гаражну, в фонд допомоги торговцям турецькою нерухомістю.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:35
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:37
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:39
Акурт вчив Долярчика життю. І пиво як слід правильно пити.
Здається, що Віктор Семенович винайшов вічний двигун чи еліксир молодості чи філософський камінь!
Його просто розпирає від почуття своєї важливості!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:42
І чим же небезпечний торговець нерухомістю?
Тим, що безупинно їсть пиріжки з буряками і п'є дешевий йогурт?
Чи своїм почуттям пихи і презирства до навколишніх?
Віктор Семенович - людина недалека, і роботи йому неher.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 07 лис, 2019 18:43, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:42
Ну так он бот номер 1 на данном формуе с около 5 учеток на двоих с женой.
Ну а что? Нормальная подработка для пенсионера.
Он опасен недосказанность.
Я, к примеру, не понимаю откуда у простого человека деньги на большой объем недвиги и сотни тысяч баксов на обучение детей. Я бы, на месте налоговой, проверил его.
А еще на месте погранцов проверил... Насколько я помню, тех кто в Крым заезжает не через территорию Украины, должны определенным образом обрабатывать....
Востаннє редагувалось Понаехал в Чет 07 лис, 2019 18:46, всього редагувалось 2 разів.
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