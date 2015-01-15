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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 493494495496
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:44

  Понаехал написав:
  Frant написав:Його просто розпирає від почуття своєї важливості!

Ну так он бот номер 1 на данном формуе с около 5 учеток на двоих с женой.
Ну а что? Нормальная подработка для пенсионера.


Най рекламує турецьку нерухомість, мені не шкода. Але ж треба менше обманювати читачів, і не постити фото їжі!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:58

  Frant написав:Най рекламує турецьку нерухомість, мені не шкода. Але ж треба менше обманювати читачів, і не постити фото їжі!

каждый постит то, чего ему не хватает.
Понаехал
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