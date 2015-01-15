Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 лис, 2019 08:14
akurt написав:
Действительно - просто захотеть!
Парни! Становитесь на лыжи и выигрывайте конкурс!
И будетe благодарны порталу finance.ua!
5 орендних квартир у Львові - пан екс-доцент, "небізнесмен" теж в конкурсах виграв? А квартиру в Анталії?
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Frant
в Сер 06 лис, 2019 08:23, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 08:11
Понаехал написав: Frant написав:
5 орендних квартир у Львові - пан екс-доцент теж в конкурсах виграв? А квартиру в Анталії?
Тут ещё прибавьте стоимость обучения в Калифорнии для нерезидентов около 90к в год за сына, если не врет.
Схоже, що п.Аккурт в свій час активно займався ріелторською діяльністю. Можливо, навіть мав свою брокерську контору.
Зараз він має 5-10 орендних квартир, які й забезпечують йому пасивний прибуток. Ще той "небізнесмен")))
За звичкою - він і далі ріелторствує, парить лохам курортні квартири в Туреччині. 3% від 40 000 євро - це 1200 євро, на рівному місці. Це ж скільки йогурту можна купити???
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Frant
в П'ят 08 лис, 2019 08:18, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 08:14
Frant написав:
Схоже, що п.Аккурт в свій час активно займався ріелторською діяльністю. Можливо, навіть мав свою брокерську контору.
Я бы поставил на то, что папа / мама партработники урвавшие.
Понаехал
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 08:16
Понаехал написав: Frant написав:
Схоже, що п.Аккурт в свій час активно займався ріелторською діяльністю. Можливо, навіть мав свою брокерську контору.
Я бы поставил на то, что папа / мама партработники урвавшие.
Ні, він з простих, і жінка у нього з села, і для своїх дітей він зробив більше, ніж хто інший, і паровоз саме він винайшов, і бла-бла-бла)))
Масові фото пиріжків, риби, котлет , які він намагається постити навіть на фінансовому форумі - свідчать про напівголодне дитинство.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 08:21
Frant написав:
Ні, він з простих, і жінка у нього з села, і для своїх дітей він зробив більше, ніж хто інший, і бла-бла-бла)))
Масові фото пиріжків, риби, котлет , які він намагається постити навіть на фінансовому форумі - свідчать про напівголодне дитинство.
Ну тогда это ему в плюс. А вот то что пи** не по делу с разных акков- это в минус
Понаехал
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 08:30
Понаехал написав: Frant написав:
Ні, він з простих, і жінка у нього з села, і для своїх дітей він зробив більше, ніж хто інший, і бла-бла-бла)))
Масові фото пиріжків, риби, котлет , які він намагається постити навіть на фінансовому форумі - свідчать про напівголодне дитинство.
Ну тогда это ему в плюс. А вот то что пи** не по делу с разных акков- это в минус
І я про те ж.
Те, що наш залізничний барон Мюнхаузен заливає довірливим долярчикам - то його справа.
Але безкінечні описи і фото їжі - їм не місце тут.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 08:43
изобретатель-рационализатор? Нашел и запатентовал мостовой переход,например
Берите пример
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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