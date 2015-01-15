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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 491492493494
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 08:14

  akurt написав:
  Мизантрóп написав:
  Понаехал написав:Взял и выиграл конкурс.
надо просто захотеть viewtopic.php?p=1632391#p1632391


Действительно - просто захотеть!
Парни! Становитесь на лыжи и выигрывайте конкурс!
И будетe благодарны порталу finance.ua!


5 орендних квартир у Львові - пан екс-доцент, "небізнесмен" теж в конкурсах виграв? А квартиру в Анталії?
Востаннє редагувалось Frant в Сер 06 лис, 2019 08:23, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 08:23

  Frant написав:
5 орендних квартир у Львові - пан екс-доцент теж в конкурсах виграв? А квартиру в Анталії?

Тут ещё прибавьте стоимость обучения в Калифорнии для нерезидентов около 90к в год за сына, если не врет. :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 08:11

  Понаехал написав:
  Frant написав:
5 орендних квартир у Львові - пан екс-доцент теж в конкурсах виграв? А квартиру в Анталії?

Тут ещё прибавьте стоимость обучения в Калифорнии для нерезидентов около 90к в год за сына, если не врет. :)


Схоже, що п.Аккурт в свій час активно займався ріелторською діяльністю. Можливо, навіть мав свою брокерську контору.

Зараз він має 5-10 орендних квартир, які й забезпечують йому пасивний прибуток. Ще той "небізнесмен")))

За звичкою - він і далі ріелторствує, парить лохам курортні квартири в Туреччині. 3% від 40 000 євро - це 1200 євро, на рівному місці. Це ж скільки йогурту можна купити???
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 08 лис, 2019 08:18, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 08:14

  Frant написав:Схоже, що п.Аккурт в свій час активно займався ріелторською діяльністю. Можливо, навіть мав свою брокерську контору.

Я бы поставил на то, что папа / мама партработники урвавшие.
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 08:16

  Понаехал написав:
  Frant написав:Схоже, що п.Аккурт в свій час активно займався ріелторською діяльністю. Можливо, навіть мав свою брокерську контору.

Я бы поставил на то, что папа / мама партработники урвавшие.

Ні, він з простих, і жінка у нього з села, і для своїх дітей він зробив більше, ніж хто інший, і паровоз саме він винайшов, і бла-бла-бла)))

Масові фото пиріжків, риби, котлет , які він намагається постити навіть на фінансовому форумі - свідчать про напівголодне дитинство.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 08:21

  Frant написав:Ні, він з простих, і жінка у нього з села, і для своїх дітей він зробив більше, ніж хто інший, і бла-бла-бла)))

Масові фото пиріжків, риби, котлет , які він намагається постити навіть на фінансовому форумі - свідчать про напівголодне дитинство.

Ну тогда это ему в плюс. А вот то что пи** не по делу с разных акков- это в минус :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 08:30

  Понаехал написав:
  Frant написав:Ні, він з простих, і жінка у нього з села, і для своїх дітей він зробив більше, ніж хто інший, і бла-бла-бла)))

Масові фото пиріжків, риби, котлет , які він намагається постити навіть на фінансовому форумі - свідчать про напівголодне дитинство.

Ну тогда это ему в плюс. А вот то что пи** не по делу с разных акков- это в минус :)

І я про те ж.
Те, що наш залізничний барон Мюнхаузен заливає довірливим долярчикам - то його справа.
Але безкінечні описи і фото їжі - їм не місце тут.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 08:43

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

изобретатель-рационализатор? Нашел и запатентовал мостовой переход,например
Зображення
Берите пример :!:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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