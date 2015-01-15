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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 491492493494
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 08:23

  Frant написав:
5 орендних квартир у Львові - пан екс-доцент теж в конкурсах виграв? А квартиру в Анталії?

Тут ещё прибавьте стоимость обучения в Калифорнии для нерезидентов около 90к в год за сына, если не врет. :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:47

Любителям дешевої середземноморської нерухомості і дешевого йогурту:

"Албания очень порадовала меня удивительной национальной кухней, которая славится парадоксальными сочетаниями продуктов. Например, таве-кози – это баранина в йогурте."

"Морской отдых в Албании — прекрасный выбор, особенно если хочется понежиться на пляже за «недорого». Горящие туры, например, из Киева, в летний сезон стоят от 269 евро за неделю (это стоимость за одного человека при двухместном размещении вместе с авиа и трансфером)."

https://vokrugsveta.ua/blogs/morskoj-ot ... 08-11-2019

  Понаехал написав:если не врет

Ключове слово))))
Моряк з яхти "Залізничник Буров В.С." - він такий, правдивий на всі 100%.
На відео - колоритні московити.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:29

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

мені на мобілці вискокла така тьолка з ютуба (мабуть він узнав шо я читаю тєму акурта і накручує йому счьотчік прасмотрів :)

це часом не акуртша?
с камєнтов
Элла выглядит супер, необыкновенно свежа, хороша, молода
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:17

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  flyman написав:це часом не акуртша?
ні, Люська страшніша
apollo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:37

  flyman написав:це часом не акуртша?
с камєнтов
Элла выглядит супер, необыкновенно свежа, хороша, молода


Пляжний сезон в Анталії - закінчився.
Акурти забрали речі і поїхали додому, у Львів)))
Перестали рекламувати турецький новобуд)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:35

  apollo написав:
  flyman написав:це часом не акуртша?
ні, Люська страшніша

Вижу хорошие форумчане с нами)) Друзья,ветка уверенно теряет популярность, всего-то витьке извиниться на ветке и пошло поехало снова,но ток по сути,без пирожков и селедки.Топлю камин,лежанку и грубку ДЛЯ СЕБЯ))
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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