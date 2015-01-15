Тут ещё прибавьте стоимость обучения в Калифорнии для нерезидентов около 90к в год за сына, если не врет.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 лис, 2019 08:23
Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:47
Любителям дешевої середземноморської нерухомості і дешевого йогурту:
"Албания очень порадовала меня удивительной национальной кухней, которая славится парадоксальными сочетаниями продуктов. Например, таве-кози – это баранина в йогурте."
"Морской отдых в Албании — прекрасный выбор, особенно если хочется понежиться на пляже за «недорого». Горящие туры, например, из Киева, в летний сезон стоят от 269 евро за неделю (это стоимость за одного человека при двухместном размещении вместе с авиа и трансфером)."
Ключове слово))))
Моряк з яхти "Залізничник Буров В.С." - він такий, правдивий на всі 100%.
На відео - колоритні московити.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 16 лис, 2019 14:08
Стоит ли покупать для себя квартиру в Дохе?
Стоит ли покупать для себя квартиру в Дохе, если она стоит 370 тыс баксов?
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