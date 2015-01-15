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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 491492493494
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 08:23

  Frant написав:
5 орендних квартир у Львові - пан екс-доцент теж в конкурсах виграв? А квартиру в Анталії?

Тут ещё прибавьте стоимость обучения в Калифорнии для нерезидентов около 90к в год за сына, если не врет. :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:47

Любителям дешевої середземноморської нерухомості і дешевого йогурту:

"Албания очень порадовала меня удивительной национальной кухней, которая славится парадоксальными сочетаниями продуктов. Например, таве-кози – это баранина в йогурте."

"Морской отдых в Албании — прекрасный выбор, особенно если хочется понежиться на пляже за «недорого». Горящие туры, например, из Киева, в летний сезон стоят от 269 евро за неделю (это стоимость за одного человека при двухместном размещении вместе с авиа и трансфером)."

https://vokrugsveta.ua/blogs/morskoj-ot ... 08-11-2019

  Понаехал написав:если не врет

Ключове слово))))
Моряк з яхти "Залізничник Буров В.С." - він такий, правдивий на всі 100%.
На відео - колоритні московити.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 14:08

Стоит ли покупать для себя квартиру в Дохе?

Стоит ли покупать для себя квартиру в Дохе, если она стоит 370 тыс баксов?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 09:34

  change_pm написав:Стоит ли покупать для себя квартиру в Дохе, если она стоит 370 тыс баксов?


Чому би і ні?
Раз пан має лишні 370 000 Дол.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 09:43

  change_pm написав:Стоит ли покупать для себя квартиру в Дохе, если она стоит 370 тыс баксов?

Доха не Анталия
В январе блохеры проведут встречу с подписчиками в живую,без хамства http://www.netzim.ru/vstrecha-2020/
Особенно интересна программа на 18 января
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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