Тут ещё прибавьте стоимость обучения в Калифорнии для нерезидентов около 90к в год за сына, если не врет.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 лис, 2019 08:23
Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:47
Любителям дешевої середземноморської нерухомості і дешевого йогурту:
"Албания очень порадовала меня удивительной национальной кухней, которая славится парадоксальными сочетаниями продуктов. Например, таве-кози – это баранина в йогурте."
"Морской отдых в Албании — прекрасный выбор, особенно если хочется понежиться на пляже за «недорого». Горящие туры, например, из Киева, в летний сезон стоят от 269 евро за неделю (это стоимость за одного человека при двухместном размещении вместе с авиа и трансфером)."
Ключове слово))))
Моряк з яхти "Залізничник Буров В.С." - він такий, правдивий на всі 100%.
На відео - колоритні московити.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 16 лис, 2019 14:08
Стоит ли покупать для себя квартиру в Дохе?
Стоит ли покупать для себя квартиру в Дохе, если она стоит 370 тыс баксов?
Додано: Нед 17 лис, 2019 09:34
Чому би і ні?
Раз пан має лишні 370 000 Дол.
Можна навіть за 1370 000 Дол. купити.
А йогурт там дешевий?)))
Востаннє редагувалось Frant в Нед 17 лис, 2019 11:50, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 17 лис, 2019 09:43
Доха не Анталия
В январе блохеры проведут встречу с подписчиками в живую,без хамства
Особенно интересна программа на 18 января
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Нед 17 лис, 2019 20:18
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Вы, типилы, так и не поняли, что мы разные люди???
Так спросите у модератора Ирины, с какого я пишу айпи)) с Анталийского или Катарского.
Додано: Нед 17 лис, 2019 20:21
Ні, пан стіки нема))) Йогурт тут недешевий, молоко местное на наши гроши дето 45-48 грн литр. А вот рыба дешевая)))
зы. але шо прикольно, так вот картошка на наши гроши вчера было по 8 грн (акция), а так обычно по 12-15.
Додано: Нед 17 лис, 2019 21:34
Я взагалі не розумію, який сенс купляти собі квартиру за кордоном, якщо більшу частину життя проводиш в Україні.
Хочеться мандрувати?
Сів у літак і полетів на тиждень. Куди хочеш.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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