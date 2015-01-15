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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 18 лис, 2019 10:54
shapo написав: change_pm написав:Frant
Все ж очень просто. Смысл в том, чтоб не жить в Украине.
Очень некомфортная и опасная для жизни страна.
Так-таки и опасная?
Здесь что, фавелы в Рио или трущобы в Каракасе где тебя могут ограбить или убить за дозу или булку хлеба.
В любом городе мира,даже самом благополучном, есть районы в которые лучше не соваться в темное время суток, и что?
Найсмішніше, що Віктор Семенович має купу бізнес-нерухомості в Україні.
Зокрема - у Львові)))
Замість того, щоб швидко продати свої орендні квартири, і виїхати на ПМЖ в Турцію чи Австралію, наш екс-доцент крутить хвостом і отримує хороший прибуток з своєї нерухомості))) Paskudnik Vulgaris))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 18 лис, 2019 11:09
Frant написав:
Замість того, щоб швидко продати свої орендні квартири, і виїхати на ПМЖ в Турцію чи Австралію,
Не путайте божий дар с яичницей.
Эмиграция в Австралию это вовсе не покупка жилья в Анталье.
Там и возраст, и знание языка по айлс,и профессия и пр. наборы для минимально необходимого набора баллов
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Пон 18 лис, 2019 11:15
shapo написав:
Эмиграция в Австралию это вовсе не покупка жилья в Анталье.
да и далеко далёко.Зато в январе там лето))
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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