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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 18 лис, 2019 10:54
shapo написав: change_pm написав:Frant
Все ж очень просто. Смысл в том, чтоб не жить в Украине.
Очень некомфортная и опасная для жизни страна.
Так-таки и опасная?
Здесь что, фавелы в Рио или трущобы в Каракасе где тебя могут ограбить или убить за дозу или булку хлеба.
В любом городе мира,даже самом благополучном, есть районы в которые лучше не соваться в темное время суток, и что?
Найсмішніше, що Віктор Семенович має купу бізнес-нерухомості в Україні.
Зокрема - у Львові)))
Замість того, щоб швидко продати свої орендні квартири, і виїхати на ПМЖ в Турцію чи Австралію, наш екс-доцент крутить хвостом і отримує хороший прибуток з своєї нерухомості))) Paskudnik Vulgaris))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 18 лис, 2019 11:09
Frant написав:
Замість того, щоб швидко продати свої орендні квартири, і виїхати на ПМЖ в Турцію чи Австралію,
Не путайте божий дар с яичницей.
Эмиграция в Австралию это вовсе не покупка жилья в Анталье.
Там и возраст, и знание языка по айлс,и профессия и пр. наборы для минимально необходимого набора баллов
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Додано: Пон 18 лис, 2019 11:15
shapo написав:
Эмиграция в Австралию это вовсе не покупка жилья в Анталье.
да и далеко далёко.Зато в январе там лето))
Витька,извинись,я всё прощу
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Додано: Пон 18 лис, 2019 11:24
Нажаль гілку запаскудили, навіщо?
Де Акурт?
Останні сторінки це загальний сморід, вам приємно весь цей бруд читати, який ви тут понаписували?
Може вже досить?
Все ж таки Акурта було цікаво почитати.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 11:28
sinus написав:
Все ж таки Акурта було цікаво почитати.
так то є так.Акурт,виходь©
sinus написав:
навіщо?
Семенів син велів працювати,щоб самому з дружиною продовжувати отримувати пенсію від Держави,живучи за кордоном.А його читали й тікали з країни.Може щось пішло не так
Витька,извинись,я всё прощу
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Додано: Пон 18 лис, 2019 12:05
sinus написав:
Де Акурт?
Тут він, під новим ніком.
Невже не впізнали???
В Катарі для себе квартиру купляє)))
Фотографії оселедців і пиріжків з капустою - він перестав постити.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 18 лис, 2019 12:34
shapo написав: change_pm написав:Frant
Все ж очень просто. Смысл в том, чтоб не жить в Украине.
Очень некомфортная и опасная для жизни страна.
Так-таки и опасная?
Здесь что, фавелы в Рио или трущобы в Каракасе где тебя могут ограбить или убить за дозу или булку хлеба.
В любом городе мира,даже самом благополучном, есть районы в которые лучше не соваться в темное время суток, и что?
Вы 100% правы. Только почему ваш сын выбрал такую неопасную страну, как Израиль, а в спокойной, неопасной Украине не остался?
Опасность/безопасность не только же фавелами измеряется, а и наличием медицины, общим эмоциональный состоянием общества и т.д.
Наличием работы для разных групп населения - образованных и нет, старых и молодых.
Мои старики тоже никуда не едут, бо какому государству пенсы нужны без денег?
А если я востребован заграницей, то чего мне тут стул протирать за многа меньше $?
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Додано: Пон 18 лис, 2019 12:37
change_pm написав:
А если я востребован заграницей
Розраховуєте конструкцію паровозів на фотонній тязі? Чи обчислюєте аеродинамічний супротив вагонів на повітряній подушці?
Лола з Люсею - допомагають? Вони, очевидно, мають відповідні навики і знання?)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 18 лис, 2019 12:47
change_pm написав: shapo написав:
Так-таки и опасная?
Здесь что, фавелы в Рио или трущобы в Каракасе где тебя могут ограбить или убить за дозу или булку хлеба.
В любом городе мира,даже самом благополучном, есть районы в которые лучше не соваться в темное время суток, и что?
Вы 100% правы. Только почему ваш сын выбрал такую неопасную страну, как Израиль, а в спокойной, неопасной Украине не остался?
Опасность/безопасность не только же фавелами измеряется, а и наличием медицины, общим эмоциональный состоянием общества и т.д.
Наличием работы для разных групп населения - образованных и нет, старых и молодых.
Мои старики тоже никуда не едут, бо какому государству пенсы нужны без денег?
А если я востребован заграницей, то чего мне тут стул протирать за многа меньше $?
У сына профессиональная эмиграция.
Израиль потому, что есть еврейские корни и можно было получить гражданство по закону о возвращении.
Были бы у его папы 150т.баксов 9 лет назад он поехал бы в США,но папа подкачал неправильно распорядившись заработанным.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Пон 18 лис, 2019 12:15
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