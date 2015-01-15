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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 493494495496>
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 10:54

  shapo написав:
  change_pm написав:Frant
Все ж очень просто. Смысл в том, чтоб не жить в Украине.

Очень некомфортная и опасная для жизни страна.


Так-таки и опасная?
Здесь что, фавелы в Рио или трущобы в Каракасе где тебя могут ограбить или убить за дозу или булку хлеба.
В любом городе мира,даже самом благополучном, есть районы в которые лучше не соваться в темное время суток, и что?


Найсмішніше, що Віктор Семенович має купу бізнес-нерухомості в Україні.
Зокрема - у Львові)))

Замість того, щоб швидко продати свої орендні квартири, і виїхати на ПМЖ в Турцію чи Австралію, наш екс-доцент крутить хвостом і отримує хороший прибуток з своєї нерухомості))) Paskudnik Vulgaris)))) :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:09

  Frant написав:Замість того, щоб швидко продати свої орендні квартири, і виїхати на ПМЖ в Турцію чи Австралію,


Не путайте божий дар с яичницей.
Эмиграция в Австралию это вовсе не покупка жилья в Анталье.
Там и возраст, и знание языка по айлс,и профессия и пр. наборы для минимально необходимого набора баллов
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:15

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  shapo написав:Эмиграция в Австралию это вовсе не покупка жилья в Анталье.
да и далеко далёко.Зато в январе там лето))
Витька,извинись,я всё прощу
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:24

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Нажаль гілку запаскудили, навіщо?
Де Акурт?
Останні сторінки це загальний сморід, вам приємно весь цей бруд читати, який ви тут понаписували?
Може вже досить?

Все ж таки Акурта було цікаво почитати.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:28

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  sinus написав:Все ж таки Акурта було цікаво почитати.
так то є так.Акурт,виходь©

  sinus написав:навіщо?

Семенів син велів працювати,щоб самому з дружиною продовжувати отримувати пенсію від Держави,живучи за кордоном.А його читали й тікали з країни.Може щось пішло не так :?:
Витька,извинись,я всё прощу
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:05

  sinus написав:Де Акурт?

Тут він, під новим ніком.
Невже не впізнали???

В Катарі для себе квартиру купляє)))
Фотографії оселедців і пиріжків з капустою - він перестав постити.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:34

  shapo написав:
  change_pm написав:Frant
Все ж очень просто. Смысл в том, чтоб не жить в Украине.

Очень некомфортная и опасная для жизни страна.


Так-таки и опасная?
Здесь что, фавелы в Рио или трущобы в Каракасе где тебя могут ограбить или убить за дозу или булку хлеба.
В любом городе мира,даже самом благополучном, есть районы в которые лучше не соваться в темное время суток, и что?


Вы 100% правы. Только почему ваш сын выбрал такую неопасную страну, как Израиль, а в спокойной, неопасной Украине не остался?

Опасность/безопасность не только же фавелами измеряется, а и наличием медицины, общим эмоциональный состоянием общества и т.д.

Наличием работы для разных групп населения - образованных и нет, старых и молодых.

Мои старики тоже никуда не едут, бо какому государству пенсы нужны без денег?

А если я востребован заграницей, то чего мне тут стул протирать за многа меньше $?
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:37

  change_pm написав:А если я востребован заграницей

Як покупець нерухомості закордоном? :oops:

Чи розраховуєте конструкцію паровозів на фотонній тязі? Чи обчислюєте аеродинамічний супротив вагонів на повітряній подушці?

Лола з Люсею - допомагають? Вони, очевидно, мають відповідні навики і знання?)))
Востаннє редагувалось Frant в Пон 18 лис, 2019 12:56, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:47

  change_pm написав:
  shapo написав:Так-таки и опасная?
Здесь что, фавелы в Рио или трущобы в Каракасе где тебя могут ограбить или убить за дозу или булку хлеба.
В любом городе мира,даже самом благополучном, есть районы в которые лучше не соваться в темное время суток, и что?


Вы 100% правы. Только почему ваш сын выбрал такую неопасную страну, как Израиль, а в спокойной, неопасной Украине не остался?

Опасность/безопасность не только же фавелами измеряется, а и наличием медицины, общим эмоциональный состоянием общества и т.д.

Наличием работы для разных групп населения - образованных и нет, старых и молодых.

Мои старики тоже никуда не едут, бо какому государству пенсы нужны без денег?

А если я востребован заграницей, то чего мне тут стул протирать за многа меньше $?


У сына профессиональная эмиграция.
Израиль потому, что есть еврейские корни и можно было получить гражданство по закону о возвращении.
Были бы у его папы 150т.баксов 9 лет назад он поехал бы в США,но папа подкачал неправильно распорядившись заработанным.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:25

  change_pm написав:А если я востребован заграницей

може, як покупець риби і молока???

  change_pm написав:Йогурт тут недешевий, молоко местное на наши гроши дето 45-48 грн литр. А вот рыба дешевая)))


  change_pm написав:И почем там литр молока нормальной жирности?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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