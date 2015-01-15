І чому нас може навчити екс-доцент?
Як визначити свіжість риби і молока?
Нам це не цікаво.
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Додано: Пон 18 лис, 2019 16:57
І чому нас може навчити екс-доцент?
Як визначити свіжість риби і молока?
Нам це не цікаво.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 18 лис, 2019 17:55
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Семенич,знамо, по шкартпетках й спідньому був спец.Мабуть сидяча робота сприяла
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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