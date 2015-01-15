І чому нас може навчити екс-доцент?
Як визначити свіжість риби і молока? Як проектувати паровози???
Нам це не цікаво.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 лис, 2019 16:57
І чому нас може навчити екс-доцент?
Як визначити свіжість риби і молока? Як проектувати паровози???
Нам це не цікаво.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 19 лис, 2019 00:09, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 18 лис, 2019 17:55
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Семенич,знамо, по шкартпетках й спідньому був спец.Мабуть сидяча робота сприяла
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Вів 19 лис, 2019 13:00
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
...ну що ж ви з зеленої галявини зробили/змісили болото?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 19 лис, 2019 13:20
Долярчик, не транди!
І взагалі:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 20 лис, 2019 11:00
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
... ну і де дописи вельмишановних панів про закордонну нерухомість?
- зруйнувати - кожен може!
- а от збудувати.....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 20 лис, 2019 11:17
Важка доля приймака-небудівельника
Долярчик, не страждай!
Ти все одно не можеш нічого купити за кордоном найближчі 100 років.
Від тещі - вже з,їхав, чи донині харчуєш її вареники???
Зареєструйся в Фейсбуку, і там, на сторінках акаунту Віктора Семеновича, можеш дивитись і пускати слюні на фото квартир в Анталії, пиріжків з капустою, собачки Лоли, джипа "Хонди" і т.п.
Я не проти сольних виступів Віктора Семеновича на цій арені. Проте - мені не подобається його брехня і фотографії дешевого йогурту і риби, яким тут не місце!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 20 лис, 2019 12:44
тут навіть Петро безсилий,бо скрізь ШІ
"Я находился с визитом в Турецкой Республике и вынужден был отменить несколько встреч и немедленно вернуться в Украину. Вернуться, чтобы продемонстрировать, что они никого не запугают, чтобы четко подчеркнуть, что это дело .., над которым абсолютно куры смеются", - сказал Порошенко.
Мій друг Мевлют Чавушоглу,Славка колега, взагалі висловився рішуче:
Я вважаю,що найближчі роки краще для ТЕЩІ,А НЕ В ОРЕНДУ обирати Белуджистан,ніж Туреччину
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Сер 20 лис, 2019 12:53
На задньому плану - зовнішні стіни анатолійської квартири нашого підприємливого екс-доцента???))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 20 лис, 2019 12:56
Frant приют для собак зверніть увагу,де права рука Петра))
Це не ніж у спину,бо це не ніж,і не в спину
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Сер 20 лис, 2019 13:36
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
....де ж ви такі фото викопуєте???!
- але, погодьтесь, що круте фото!
- хтось з вас був отак впритул з колишнім президентом?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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