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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 лис, 2019 13:40
Долярчик написав:
....де ж ви такі фото викопуєте???!
- але, погодьтесь, що круте фото!
- хтось з вас був отак впритул з колишнім президентом?
Долярчик, чому ти такий недалеки
й?
Чому клюєш на дешеву приманку?
Невже 8 класів сільської школи і коридор - це діагноз???
"Нет величия там, где нет простоты, добра и правды" Л.Толстой.
Долярчику, ти прочитав Мольєра "Міщанин у дворянстві"???
Написано для тебе і про тебе.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 20 лис, 2019 15:09
... що, фотошоп?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Сер 20 лис, 2019 20:23
Долярчик написав:
....де ж ви такі фото викопуєте???!
- але, погодьтесь, що круте фото!
- хтось з вас був отак впритул з колишнім президентом?
Баксик,ШІ - це штучний інтелект.Якщо нема свого,оте можна прикупити.А ти впізнав ще когось на фото,крім мене?
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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Мизантрóп
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