RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 494495496497
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:40

Любителям тещиних вареників

  Долярчик написав:....де ж ви такі фото викопуєте???! :)

- але, погодьтесь, що круте фото!

- хтось з вас був отак впритул з колишнім президентом?

Долярчик, чому ти такий недалекий?
Чому клюєш на дешеву приманку?
Невже 8 класів сільської школи і коридор - це діагноз???

"Нет величия там, где нет простоты, добра и правды" Л.Толстой.

Долярчику, ти прочитав Мольєра "Міщанин у дворянстві"???
Написано для тебе і про тебе.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20715
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1162 раз.
Подякували: 2140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 15:09

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

... що, фотошоп? :(
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7250
З нами з: 19.10.15
Подякував: 479 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 16:53

  Долярчик написав:- хтось з вас був отак впритул з колишнім президентом?

Люди вашего возраста не только были рядом, но и носили значек с ликом одного бывшего лидера. А сейчас эта символика запрещена.

Зображення
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3539
З нами з: 22.05.16
Подякував: 72 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 20:23

  Долярчик написав:....де ж ви такі фото викопуєте???! :)

- але, погодьтесь, що круте фото!

- хтось з вас був отак впритул з колишнім президентом?

Баксик,ШІ - це штучний інтелект.Якщо нема свого,оте можна прикупити.А ти впізнав ще когось на фото,крім мене?
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3171
З нами з: 03.12.14
Подякував: 380 раз.
Подякували: 444 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
  #<1 ... 494495496497
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 438, 439, 440
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4399 407883
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лис, 2019 18:36
jump
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 21, 22, 23
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
223 30624
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лис, 2019 22:58
change_pm
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 20, 21, 22
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
212 70853
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лис, 2019 22:17
budivelnik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (15824)
20.11.2019 21:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.