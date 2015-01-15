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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 493494495496
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 16:57

  change_pm написав:Вообще, франт мне не интересно с тобой говорить. Не о чем.
Учиться ты не хочешь, а мне у тебя учиться нечему.

І чому нас може навчити екс-доцент?
Як визначити свіжість риби і молока? Як проектувати паровози???
Нам це не цікаво.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 19 лис, 2019 00:09, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 17:55

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:І чому нас може навчити екс-доцент?
Як визначити свіжість
Семенич,знамо, по шкартпетках й спідньому був спец.Мабуть сидяча робота сприяла
Витька,извинись,я всё прощу
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:00

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

...ну що ж ви з зеленої галявини зробили/змісили болото?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 13:20

  Долярчик написав:...ну що ж ви з зеленої галявини зробили/змісили болото?

Долярчик, не транди!
І взагалі:

  akurt написав:Про всяк випадок нагадаю тему гілки:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість".
Прохання писати за темою гілки.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:00

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

... ну і де дописи вельмишановних панів про закордонну нерухомість?
- зруйнувати - кожен може!
- а от збудувати.....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 13:40

Любителям тещиних вареників

  Долярчик написав:....де ж ви такі фото викопуєте???! :)

- але, погодьтесь, що круте фото!

- хтось з вас був отак впритул з колишнім президентом?

Долярчик, чому ти такий недалекий?
Чому клюєш на дешеву приманку?
Невже 8 класів сільської школи і коридор - це діагноз???

"Нет величия там, где нет простоты, добра и правды" Л.Толстой.

Долярчику, ти прочитав Мольєра "Міщанин у дворянстві"???
Написано для тебе і про тебе.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 15:09

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

... що, фотошоп? :(
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 23:27

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 04:58

  shapo написав:
  change_pm написав:Вы 100% правы. Только почему ваш сын выбрал такую неопасную страну, как Израиль, а в спокойной, неопасной Украине не остался?

Опасность/безопасность не только же фавелами измеряется, а и наличием медицины, общим эмоциональный состоянием общества и т.д.

Наличием работы для разных групп населения - образованных и нет, старых и молодых.

Мои старики тоже никуда не едут, бо какому государству пенсы нужны без денег?

А если я востребован заграницей, то чего мне тут стул протирать за многа меньше $?


У сына профессиональная эмиграция.
Израиль потому, что есть еврейские корни и можно было получить гражданство по закону о возвращении.
Были бы у его папы 150т.баксов 9 лет назад он поехал бы в США,но папа подкачал неправильно распорядившись заработанным.


Не совсем понимаю, как наличие 150 куе могло помочь Вашему сыну попасть в США?
Не поделитесь?
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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