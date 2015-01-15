І чому нас може навчити екс-доцент?
Як визначити свіжість риби і молока? Як проектувати паровози???
Нам це не цікаво.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 лис, 2019 16:57
І чому нас може навчити екс-доцент?
Як визначити свіжість риби і молока? Як проектувати паровози???
Нам це не цікаво.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 19 лис, 2019 00:09, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 18 лис, 2019 17:55
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Семенич,знамо, по шкартпетках й спідньому був спец.Мабуть сидяча робота сприяла
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Вів 19 лис, 2019 13:00
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
...ну що ж ви з зеленої галявини зробили/змісили болото?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 19 лис, 2019 13:20
Долярчик, не транди!
І взагалі:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 20 лис, 2019 11:00
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
... ну і де дописи вельмишановних панів про закордонну нерухомість?
- зруйнувати - кожен може!
- а от збудувати.....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 20 лис, 2019 13:40
Любителям тещиних вареників
Долярчик, чому ти такий недалекий?
Чому клюєш на дешеву приманку?
Невже 8 класів сільської школи і коридор - це діагноз???
"Нет величия там, где нет простоты, добра и правды" Л.Толстой.
Долярчику, ти прочитав Мольєра "Міщанин у дворянстві"???
Написано для тебе і про тебе.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 20 лис, 2019 15:09
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
... що, фотошоп?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 21 лис, 2019 04:58
Не совсем понимаю, как наличие 150 куе могло помочь Вашему сыну попасть в США?
Не поделитесь?
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Додано: Чет 21 лис, 2019 17:36
Ответил в личку
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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