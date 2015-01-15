Нажаль гілку запаскудили, навіщо?
Де Акурт?
Останні сторінки це загальний сморід, вам приємно весь цей бруд читати, який ви тут понаписували?
Може вже досить?
Все ж таки Акурта було цікаво почитати.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 лис, 2019 11:24
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Нажаль гілку запаскудили, навіщо?
Де Акурт?
Останні сторінки це загальний сморід, вам приємно весь цей бруд читати, який ви тут понаписували?
Може вже досить?
Все ж таки Акурта було цікаво почитати.
Додано: Пон 18 лис, 2019 11:28
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
так то є так.Акурт,виходь©
Семенів син велів працювати,щоб самому з дружиною продовжувати отримувати пенсію від Держави,живучи за кордоном.А його читали й тікали з країни.Може щось пішло не так
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Пон 18 лис, 2019 12:34
Вы 100% правы. Только почему ваш сын выбрал такую неопасную страну, как Израиль, а в спокойной, неопасной Украине не остался?
Опасность/безопасность не только же фавелами измеряется, а и наличием медицины, общим эмоциональный состоянием общества и т.д.
Наличием работы для разных групп населения - образованных и нет, старых и молодых.
Мои старики тоже никуда не едут, бо какому государству пенсы нужны без денег?
А если я востребован заграницей, то чего мне тут стул протирать за многа меньше $?
Додано: Пон 18 лис, 2019 12:47
У сына профессиональная эмиграция.
Израиль потому, что есть еврейские корни и можно было получить гражданство по закону о возвращении.
Были бы у его папы 150т.баксов 9 лет назад он поехал бы в США,но папа подкачал неправильно распорядившись заработанным.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 20 лис, 2019 11:00
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
... ну і де дописи вельмишановних панів про закордонну нерухомість?
- зруйнувати - кожен може!
- а от збудувати.....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 21 лис, 2019 04:58
Не совсем понимаю, как наличие 150 куе могло помочь Вашему сыну попасть в США?
Не поделитесь?
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Додано: Чет 21 лис, 2019 17:36
Ответил в личку
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 24 лис, 2019 06:38
Берег турецький
Насправді, хто їде на ПМЖ в Туреччину?
"Отож, почну з найголовнішого: українці в Туреччині – це переважно українки. Демографічний склад нашої тамтешньої діаспори вкрай нерівномірний, і це зумовлено тим, що в цю країну переїжджають переважно жінки, що виходять заміж за турків. Офіційно мова йде про приблизно 35 тисяч українців у Туреччині, але насправді ця цифра може бути щонайменше вдвічі більшою"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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