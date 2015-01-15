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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 492493494495
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:24

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Нажаль гілку запаскудили, навіщо?
Де Акурт?
Останні сторінки це загальний сморід, вам приємно весь цей бруд читати, який ви тут понаписували?
Може вже досить?

Все ж таки Акурта було цікаво почитати.
sinus
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:28

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  sinus написав:Все ж таки Акурта було цікаво почитати.
так то є так.Акурт,виходь©

  sinus написав:навіщо?

Семенів син велів працювати,щоб самому з дружиною продовжувати отримувати пенсію від Держави,живучи за кордоном.А його читали й тікали з країни.Може щось пішло не так :?:
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:34

  shapo написав:
  change_pm написав:Frant
Все ж очень просто. Смысл в том, чтоб не жить в Украине.

Очень некомфортная и опасная для жизни страна.


Так-таки и опасная?
Здесь что, фавелы в Рио или трущобы в Каракасе где тебя могут ограбить или убить за дозу или булку хлеба.
В любом городе мира,даже самом благополучном, есть районы в которые лучше не соваться в темное время суток, и что?


Вы 100% правы. Только почему ваш сын выбрал такую неопасную страну, как Израиль, а в спокойной, неопасной Украине не остался?

Опасность/безопасность не только же фавелами измеряется, а и наличием медицины, общим эмоциональный состоянием общества и т.д.

Наличием работы для разных групп населения - образованных и нет, старых и молодых.

Мои старики тоже никуда не едут, бо какому государству пенсы нужны без денег?

А если я востребован заграницей, то чего мне тут стул протирать за многа меньше $?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:47

  change_pm написав:
  shapo написав:Так-таки и опасная?
Здесь что, фавелы в Рио или трущобы в Каракасе где тебя могут ограбить или убить за дозу или булку хлеба.
В любом городе мира,даже самом благополучном, есть районы в которые лучше не соваться в темное время суток, и что?


Вы 100% правы. Только почему ваш сын выбрал такую неопасную страну, как Израиль, а в спокойной, неопасной Украине не остался?

Опасность/безопасность не только же фавелами измеряется, а и наличием медицины, общим эмоциональный состоянием общества и т.д.

Наличием работы для разных групп населения - образованных и нет, старых и молодых.

Мои старики тоже никуда не едут, бо какому государству пенсы нужны без денег?

А если я востребован заграницей, то чего мне тут стул протирать за многа меньше $?


У сына профессиональная эмиграция.
Израиль потому, что есть еврейские корни и можно было получить гражданство по закону о возвращении.
Были бы у его папы 150т.баксов 9 лет назад он поехал бы в США,но папа подкачал неправильно распорядившись заработанным.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:00

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

... ну і де дописи вельмишановних панів про закордонну нерухомість?
- зруйнувати - кожен може!
- а от збудувати.....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 04:58

  shapo написав:
  change_pm написав:Вы 100% правы. Только почему ваш сын выбрал такую неопасную страну, как Израиль, а в спокойной, неопасной Украине не остался?

Опасность/безопасность не только же фавелами измеряется, а и наличием медицины, общим эмоциональный состоянием общества и т.д.

Наличием работы для разных групп населения - образованных и нет, старых и молодых.

Мои старики тоже никуда не едут, бо какому государству пенсы нужны без денег?

А если я востребован заграницей, то чего мне тут стул протирать за многа меньше $?


У сына профессиональная эмиграция.
Израиль потому, что есть еврейские корни и можно было получить гражданство по закону о возвращении.
Были бы у его папы 150т.баксов 9 лет назад он поехал бы в США,но папа подкачал неправильно распорядившись заработанным.


Не совсем понимаю, как наличие 150 куе могло помочь Вашему сыну попасть в США?
Не поделитесь?
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 17:36

  rjkz написав:
  shapo написав:У сына профессиональная эмиграция.
Израиль потому, что есть еврейские корни и можно было получить гражданство по закону о возвращении.
Были бы у его папы 150т.баксов 9 лет назад он поехал бы в США,но папа подкачал неправильно распорядившись заработанным.


Не совсем понимаю, как наличие 150 куе могло помочь Вашему сыну попасть в США?
Не поделитесь?


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Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 06:38

Берег турецький

Насправді, хто їде на ПМЖ в Туреччину?

"Отож, почну з найголовнішого: українці в Туреччині – це переважно українки. Демографічний склад нашої тамтешньої діаспори вкрай нерівномірний, і це зумовлено тим, що в цю країну переїжджають переважно жінки, що виходять заміж за турків. Офіційно мова йде про приблизно 35 тисяч українців у Туреччині, але насправді ця цифра може бути щонайменше вдвічі більшою"

https://uainfo.org/blognews/1574497745- ... ezhen.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 08:10

  Frant написав:Насправді, хто їде на ПМЖ в Туреччину?

"Отож, почну з найголовнішого: українці в Туреччині – це переважно українки. Демографічний склад нашої тамтешньої діаспори вкрай нерівномірний, і це зумовлено тим, що в цю країну переїжджають переважно жінки, що виходять заміж за турків. Офіційно мова йде про приблизно 35 тисяч українців у Туреччині, але насправді ця цифра може бути щонайменше вдвічі більшою"

https://uainfo.org/blognews/1574497745- ... ezhen.html


Тут ничего удивительного нет. Украинские жены вне конкуренции во всем мире в отличие от мужчин неспособных дать им нормальную жизнь дома
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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