Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:Frant Все ж очень просто. Смысл в том, чтоб не жить в Украине.
Очень некомфортная и опасная для жизни страна.
Так-таки и опасная? Здесь что, фавелы в Рио или трущобы в Каракасе где тебя могут ограбить или убить за дозу или булку хлеба. В любом городе мира,даже самом благополучном, есть районы в которые лучше не соваться в темное время суток, и что?
Вы 100% правы. Только почему ваш сын выбрал такую неопасную страну, как Израиль, а в спокойной, неопасной Украине не остался?
Опасность/безопасность не только же фавелами измеряется, а и наличием медицины, общим эмоциональный состоянием общества и т.д.
Наличием работы для разных групп населения - образованных и нет, старых и молодых.
Мои старики тоже никуда не едут, бо какому государству пенсы нужны без денег?
А если я востребован заграницей, то чего мне тут стул протирать за многа меньше $?
shapo написав:Так-таки и опасная? Здесь что, фавелы в Рио или трущобы в Каракасе где тебя могут ограбить или убить за дозу или булку хлеба. В любом городе мира,даже самом благополучном, есть районы в которые лучше не соваться в темное время суток, и что?
Вы 100% правы. Только почему ваш сын выбрал такую неопасную страну, как Израиль, а в спокойной, неопасной Украине не остался?
Опасность/безопасность не только же фавелами измеряется, а и наличием медицины, общим эмоциональный состоянием общества и т.д.
Наличием работы для разных групп населения - образованных и нет, старых и молодых.
Мои старики тоже никуда не едут, бо какому государству пенсы нужны без денег?
А если я востребован заграницей, то чего мне тут стул протирать за многа меньше $?
У сына профессиональная эмиграция. Израиль потому, что есть еврейские корни и можно было получить гражданство по закону о возвращении. Были бы у его папы 150т.баксов 9 лет назад он поехал бы в США,но папа подкачал неправильно распорядившись заработанным.
... ну і де дописи вельмишановних панів про закордонну нерухомість? - зруйнувати - кожен може! - а от збудувати.....
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
change_pm написав:Вы 100% правы. Только почему ваш сын выбрал такую неопасную страну, как Израиль, а в спокойной, неопасной Украине не остался?
Опасность/безопасность не только же фавелами измеряется, а и наличием медицины, общим эмоциональный состоянием общества и т.д.
Наличием работы для разных групп населения - образованных и нет, старых и молодых.
Мои старики тоже никуда не едут, бо какому государству пенсы нужны без денег?
А если я востребован заграницей, то чего мне тут стул протирать за многа меньше $?
У сына профессиональная эмиграция. Израиль потому, что есть еврейские корни и можно было получить гражданство по закону о возвращении. Были бы у его папы 150т.баксов 9 лет назад он поехал бы в США,но папа подкачал неправильно распорядившись заработанным.
Не совсем понимаю, как наличие 150 куе могло помочь Вашему сыну попасть в США? Не поделитесь?
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
shapo написав:У сына профессиональная эмиграция. Израиль потому, что есть еврейские корни и можно было получить гражданство по закону о возвращении. Были бы у его папы 150т.баксов 9 лет назад он поехал бы в США,но папа подкачал неправильно распорядившись заработанным.
Не совсем понимаю, как наличие 150 куе могло помочь Вашему сыну попасть в США? Не поделитесь?
"Отож, почну з найголовнішого: українці в Туреччині – це переважно українки. Демографічний склад нашої тамтешньої діаспори вкрай нерівномірний, і це зумовлено тим, що в цю країну переїжджають переважно жінки, що виходять заміж за турків. Офіційно мова йде про приблизно 35 тисяч українців у Туреччині, але насправді ця цифра може бути щонайменше вдвічі більшою"
Frant написав:Насправді, хто їде на ПМЖ в Туреччину?
"Отож, почну з найголовнішого: українці в Туреччині – це переважно українки. Демографічний склад нашої тамтешньої діаспори вкрай нерівномірний, і це зумовлено тим, що в цю країну переїжджають переважно жінки, що виходять заміж за турків. Офіційно мова йде про приблизно 35 тисяч українців у Туреччині, але насправді ця цифра може бути щонайменше вдвічі більшою"