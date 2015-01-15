Frant написав: Цікаве узагальнення, яке свідчить про короткозорість і обмеженість пана Шапо.
пан Шапо визнав, що він не може забезпечити своїй дружині нормальне життя вдома. Тому він озлобився на українських чоловіків, на українську державу.
Я ж недарма писав, що проти України воюють і поливають її брудом невдахи, маргінали, різна наволоч, покидьки суспільства. Які нічого з себе не уявляють, і в своїх проблемах звинувачують навколишній світ, а не себе.
Вывод неправильный.
Жену я абсолютно устраиваю и с Украины она никуда не собирается выезжать.
Раньше я задумывался о выезде,но сейчас на это подвигнет разве что какой-то общественный или личный форс-мажор.
Маргиналом никогда не был,даже в 90-е когда все опустились ниже плинтуса и вряд ли буду в будущем.
А вот русская жена сына хоть и выросшая в Киеве своими запросами его явно мотивировала на выезд из Украины.
Хорошо это или плохо сложно сказать, но то, что женщины в Украине вне всякой конкуренции могу повторить для тех кто не понял это с первого раза.