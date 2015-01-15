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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 494495496497>
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 13:26

  Frant написав: Цікаве узагальнення, яке свідчить про короткозорість і обмеженість пана Шапо.
пан Шапо визнав, що він не може забезпечити своїй дружині нормальне життя вдома. Тому він озлобився на українських чоловіків, на українську державу.
Я ж недарма писав, що проти України воюють і поливають її брудом невдахи, маргінали, різна наволоч, покидьки суспільства. Які нічого з себе не уявляють, і в своїх проблемах звинувачують навколишній світ, а не себе.


Вывод неправильный.
Жену я абсолютно устраиваю и с Украины она никуда не собирается выезжать.
Раньше я задумывался о выезде,но сейчас на это подвигнет разве что какой-то общественный или личный форс-мажор.
Маргиналом никогда не был,даже в 90-е когда все опустились ниже плинтуса и вряд ли буду в будущем.
А вот русская жена сына хоть и выросшая в Киеве своими запросами его явно мотивировала на выезд из Украины.
Хорошо это или плохо сложно сказать, но то, что женщины в Украине вне всякой конкуренции могу повторить для тех кто не понял это с первого раза.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 14:21

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  shapo написав:женщины в Украине вне всякой конкуренции могу повторить для тех кто не понял это с первого раза.


Син чомусь не зрозумів ...

  shapo написав:А вот русская жена сына
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:48

  shapo написав:
  Frant написав: Цікаве узагальнення, яке свідчить про короткозорість і обмеженість пана Шапо.
пан Шапо визнав, що він не може забезпечити своїй дружині нормальне життя вдома. Тому він озлобився на українських чоловіків, на українську державу.
Я ж недарма писав, що проти України воюють і поливають її брудом невдахи, маргінали, різна наволоч, покидьки суспільства. Які нічого з себе не уявляють, і в своїх проблемах звинувачують навколишній світ, а не себе.


Вывод неправильный.
Жену я абсолютно устраиваю и с Украины она никуда не собирается выезжать.
Раньше я задумывался о выезде,но сейчас на это подвигнет разве что какой-то общественный или личный форс-мажор.
Маргиналом никогда не был,даже в 90-е когда все опустились ниже плинтуса и вряд ли буду в будущем.
А вот русская жена сына хоть и выросшая в Киеве своими запросами его явно мотивировала на выезд из Украины.
Хорошо это или плохо сложно сказать, но то, что женщины в Украине вне всякой конкуренции могу повторить для тех кто не понял это с первого раза.

Зря объясняете там и с 10-го раза бесполезно. Думаете у него есть жена? Он же так пытался акурта унизить попытками доказать, что он женщина, как-будто это имеет какое-то значение - пол форумчанина. Хотя для человека предлагающего другому купить "квартиру" (30кв.м) на двоих в Испании, пардон на двоих он про Анталию писал... https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4782878#p4782878 это странновато и начинаешь задумываться, а был ли мальчик...
Собственно о маргиналах - это он, видимо, имеет в виду себя
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=2062220#p2062220
Собственно это все как раз говорит об ограниченности (я так понимаю модераторы всем разрешили так о других писать или только некоторым?) Frant'ы и, видимо, о незаконченном среднем образовании.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:57

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Сейчас вылезут специалисты широкого профиля-франты/понаехали/мизантропы и т. п. и начнут нас учить что делать и кого слушать,при этом полезной информации от них-ноль.
tramplin2
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:45

  tramplin2 написав:Сейчас вылезут специалисты широкого профиля-франты/понаехали/мизантропы и т. п. и начнут нас учить что делать и кого слушать,при этом полезной информации от них-ноль.

О... кукарекурт всплыл :) как там дела вТурции? :)
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:47

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

о,, пропидонаехал всплыл...хотя ему утонуть сложно
tramplin2
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:48

  ol_zy написав:Он же так пытался акурта унизить попытками доказать, что он женщина, как-будто это имеет какое-то значение - пол форумчанина. ... Frant'ы и, видимо, о незаконченном среднем образовании.

С каких пор быть женщиной унизительно? :\ Мне кажется не стоит вам унижать женщин этим утверждением!
Вот быть таким, как акурт- это унизительно.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:53

  tramplin2 написав:о,, пропидонаехал всплыл...хотя ему утонуть сложно

Что ж ты , ***, с основного аккаунта не пишешь? :)
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:56

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

У тебя-же с франтом один аккаунт,сейчас с его акка будешь писать
tramplin2
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 16:59

  tramplin2 написав:У тебя-же с франтом один аккаунт,сейчас с его акка будешь писать

Зачем мне второй аккаунт? Я тебя и с этого зачмырю :)
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