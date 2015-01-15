|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 24 лис, 2019 13:26
Frant написав:
Цікаве узагальнення, яке свідчить про короткозорість і обмеженість пана Шапо.
пан Шапо визнав, що він не може забезпечити своїй дружині нормальне життя вдома. Тому він озлобився на українських чоловіків, на українську державу.
Я ж недарма писав, що проти України воюють і поливають її брудом невдахи, маргінали, різна наволоч, покидьки суспільства. Які нічого з себе не уявляють, і в своїх проблемах звинувачують навколишній світ, а не себе.
Вывод неправильный.
Жену я абсолютно устраиваю и с Украины она никуда не собирается выезжать.
Раньше я задумывался о выезде,но сейчас на это подвигнет разве что какой-то общественный или личный форс-мажор.
Маргиналом никогда не был,даже в 90-е когда все опустились ниже плинтуса и вряд ли буду в будущем.
А вот русская жена сына хоть и выросшая в Киеве своими запросами его явно мотивировала на выезд из Украины.
Хорошо это или плохо сложно сказать, но то, что женщины в Украине вне всякой конкуренции могу повторить для тех кто не понял это с первого раза.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 2356
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 549 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 лис, 2019 14:21
shapo написав:
женщины в Украине вне всякой конкуренции могу повторить для тех кто не понял это с первого раза.
Син чомусь не зрозумів ...
shapo написав:
А вот русская жена сына
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 6340
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 238 раз.
- Подякували: 995 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 24 лис, 2019 15:48
shapo написав: Frant написав:
Цікаве узагальнення, яке свідчить про короткозорість і обмеженість пана Шапо.
пан Шапо визнав, що він не може забезпечити своїй дружині нормальне життя вдома. Тому він озлобився на українських чоловіків, на українську державу.
Я ж недарма писав, що проти України воюють і поливають її брудом невдахи, маргінали, різна наволоч, покидьки суспільства. Які нічого з себе не уявляють, і в своїх проблемах звинувачують навколишній світ, а не себе.
Вывод неправильный.
Жену я абсолютно устраиваю и с Украины она никуда не собирается выезжать.
Раньше я задумывался о выезде,но сейчас на это подвигнет разве что какой-то общественный или личный форс-мажор.
Маргиналом никогда не был,даже в 90-е когда все опустились ниже плинтуса и вряд ли буду в будущем.
А вот русская жена сына хоть и выросшая в Киеве своими запросами его явно мотивировала на выезд из Украины.
Хорошо это или плохо сложно сказать, но то, что женщины в Украине вне всякой конкуренции могу повторить для тех кто не понял это с первого раза.
Зря объясняете там и с 10-го раза бесполезно. Думаете у него есть жена? Он же так пытался акурта унизить попытками доказать, что он женщина, как-будто это имеет какое-то значение - пол форумчанина. Хотя для человека предлагающего другому купить "квартиру" (30кв.м) на двоих в Испании, пардон на двоих он про Анталию писал... https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4782878#p4782878
это странновато и начинаешь задумываться, а был ли мальчик...
Собственно о маргиналах - это он, видимо, имеет в виду себяhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=2062220#p2062220
Собственно это все как раз говорит об ограниченности (я так понимаю модераторы всем разрешили так о других писать или только некоторым?) Frant'ы и, видимо, о незаконченном среднем образовании.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 5678
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 362 раз.
- Подякували: 584 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 лис, 2019 15:57
Сейчас вылезут специалисты широкого профиля-франты/понаехали/мизантропы и т. п. и начнут нас учить что делать и кого слушать,при этом полезной информации от них-ноль.
-
tramplin2
-
-
- Повідомлень: 32
- З нами з: 28.10.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 лис, 2019 16:47
о,, пропидонаехал всплыл...хотя ему утонуть сложно
-
tramplin2
-
-
- Повідомлень: 32
- З нами з: 28.10.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 лис, 2019 16:48
ol_zy написав:
Он же так пытался акурта унизить попытками доказать, что он женщина, как-будто это имеет какое-то значение - пол форумчанина. ... Frant'ы и, видимо, о незаконченном среднем образовании.
С каких пор быть женщиной унизительно? :\ Мне кажется не стоит вам унижать женщин этим утверждением!
Вот быть таким, как акурт- это унизительно.
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 3543
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 лис, 2019 16:56
У тебя-же с франтом один аккаунт,сейчас с его акка будешь писать
-
tramplin2
-
-
- Повідомлень: 32
- З нами з: 28.10.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4438
|414226
|
|
|223
|31239
|
|
|212
|71324
|
|