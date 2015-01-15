Додано: Сер 27 лис, 2019 00:29

Frant написав: shapo написав: Frant написав: Насправді, хто їде на ПМЖ в Туреччину?



"Отож, почну з найголовнішого: українці в Туреччині – це переважно українки. Демографічний склад нашої тамтешньої діаспори вкрай нерівномірний, і це зумовлено тим, що в цю країну переїжджають переважно жінки, що виходять заміж за турків. Офіційно мова йде про приблизно 35 тисяч українців у Туреччині, але насправді ця цифра може бути щонайменше вдвічі більшою"



https://uainfo.org/blognews/1574497745- ... ezhen.html Насправді, хто їде на ПМЖ в Туреччину?"Отож, почну з найголовнішого: українці в Туреччині – це переважно українки. Демографічний склад нашої тамтешньої діаспори вкрай нерівномірний, і це зумовлено тим, що в цю країну переїжджають переважно жінки, що виходять заміж за турків. Офіційно мова йде про приблизно 35 тисяч українців у Туреччині, але насправді ця цифра може бути щонайменше вдвічі більшою"



Тут ничего удивительного нет. Украинские жены вне конкуренции во всем мире в отличие от мужчин неспособных дать им нормальную жизнь дома Тут ничего удивительного нет. Украинские жены вне конкуренции во всем мире в отличие от мужчин неспособных дать им нормальную жизнь дома

Цікаве узагальнення, яке свідчить про короткозорість і обмеженість пана Шапо.

пан Шапо визнав, що він не може забезпечити своїй дружині нормальне життя вдома. Тому він озлобився на українських чоловіків, на українську державу.

Я ж недарма писав, що проти України воюють і поливають її брудом невдахи, маргінали, різна наволоч, покидьки суспільства. Які нічого з себе не уявляють, і в своїх проблемах звинувачують навколишній світ, а не себе. Цікаве узагальнення, яке свідчить про короткозорість і обмеженість пана Шапо.пан Шапо визнав, що він не може забезпечити своїй дружині нормальне життя вдома. Тому він озлобився на українських чоловіків, на українську державу.Я ж недарма писав, що проти України воюють і поливають її брудом невдахи, маргінали, різна наволоч, покидьки суспільства. Які нічого з себе не уявляють, і в своїх проблемах звинувачують навколишній світ, а не себе.

Шапо прав, но немного не до конца раскрыл тему.Дело в том, что украинские мужчины и вправду не могут быть успешными, но...в Украине. Во всем остальном мире они вполне находят пути к успеху. Украинские женщины просто через брак с иностранцами "делают ноги". То есть, в своей основной массе - ни украинские мужчины ни украинские женщины не могут добиться успеха (даже в украинском его понимании) в Украине.Украина - замечательная страна с абсолютно непригодными для достижения успеха условиями. Надеюсь, когда-то этой беды не будет. Пока так.И еще одна вещь, учитывая абсолютно нереальные масштабы свала, могу предположить, что как раз самые предприимчивые украинские мужчины и женщины свалили или сваливают. Это как свое рода фильтр. Для этого надо поднять свою заднюю часть с дивана и выйти из зоны комфорта. Многие из тех кто остается имеют весьма невысокий уровень притязаний. Зачастую он ограничен кругом "проснулся-пошел на работу протирать штаны/ПОЛУЧАТЬ зарплату-пришел домой диван-пиво-телевизор". Естественно, я не говорю о 100% соответствии своих соотечественников этому стереотипу, но для значительной части это справедливо.Женщины решают эту проблему часто через брак с иностранцем.