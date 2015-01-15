Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Frant написав: Цікаве узагальнення, яке свідчить про короткозорість і обмеженість пана Шапо. пан Шапо визнав, що він не може забезпечити своїй дружині нормальне життя вдома. Тому він озлобився на українських чоловіків, на українську державу. Я ж недарма писав, що проти України воюють і поливають її брудом невдахи, маргінали, різна наволоч, покидьки суспільства. Які нічого з себе не уявляють, і в своїх проблемах звинувачують навколишній світ, а не себе.
Вывод неправильный. Жену я абсолютно устраиваю и с Украины она никуда не собирается выезжать. Раньше я задумывался о выезде,но сейчас на это подвигнет разве что какой-то общественный или личный форс-мажор. Маргиналом никогда не был,даже в 90-е когда все опустились ниже плинтуса и вряд ли буду в будущем. А вот русская жена сына хоть и выросшая в Киеве своими запросами его явно мотивировала на выезд из Украины. Хорошо это или плохо сложно сказать, но то, что женщины в Украине вне всякой конкуренции могу повторить для тех кто не понял это с первого раза.
Frant написав: Цікаве узагальнення, яке свідчить про короткозорість і обмеженість пана Шапо. пан Шапо визнав, що він не може забезпечити своїй дружині нормальне життя вдома. Тому він озлобився на українських чоловіків, на українську державу. Я ж недарма писав, що проти України воюють і поливають її брудом невдахи, маргінали, різна наволоч, покидьки суспільства. Які нічого з себе не уявляють, і в своїх проблемах звинувачують навколишній світ, а не себе.
Вывод неправильный. Жену я абсолютно устраиваю и с Украины она никуда не собирается выезжать. Раньше я задумывался о выезде,но сейчас на это подвигнет разве что какой-то общественный или личный форс-мажор. Маргиналом никогда не был,даже в 90-е когда все опустились ниже плинтуса и вряд ли буду в будущем. А вот русская жена сына хоть и выросшая в Киеве своими запросами его явно мотивировала на выезд из Украины. Хорошо это или плохо сложно сказать, но то, что женщины в Украине вне всякой конкуренции могу повторить для тех кто не понял это с первого раза.
Зря объясняете там и с 10-го раза бесполезно. Думаете у него есть жена? Он же так пытался акурта унизить попытками доказать, что он женщина, как-будто это имеет какое-то значение - пол форумчанина. Хотя для человека предлагающего другому купить "квартиру" (30кв.м) на двоих в Испании, пардон на двоих он про Анталию писал... https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4782878#p4782878 это странновато и начинаешь задумываться, а был ли мальчик... Собственно о маргиналах - это он, видимо, имеет в виду себя https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=2062220#p2062220 Собственно это все как раз говорит об ограниченности (я так понимаю модераторы всем разрешили так о других писать или только некоторым?) Frant'ы и, видимо, о незаконченном среднем образовании.
Frant написав:Насправді, хто їде на ПМЖ в Туреччину?
"Отож, почну з найголовнішого: українці в Туреччині – це переважно українки. Демографічний склад нашої тамтешньої діаспори вкрай нерівномірний, і це зумовлено тим, що в цю країну переїжджають переважно жінки, що виходять заміж за турків. Офіційно мова йде про приблизно 35 тисяч українців у Туреччині, але насправді ця цифра може бути щонайменше вдвічі більшою"
Тут ничего удивительного нет. Украинские жены вне конкуренции во всем мире в отличие от мужчин неспособных дать им нормальную жизнь дома
Цікаве узагальнення, яке свідчить про короткозорість і обмеженість пана Шапо. пан Шапо визнав, що він не може забезпечити своїй дружині нормальне життя вдома. Тому він озлобився на українських чоловіків, на українську державу. Я ж недарма писав, що проти України воюють і поливають її брудом невдахи, маргінали, різна наволоч, покидьки суспільства. Які нічого з себе не уявляють, і в своїх проблемах звинувачують навколишній світ, а не себе.
Шапо прав, но немного не до конца раскрыл тему. Дело в том, что украинские мужчины и вправду не могут быть успешными, но...в Украине. Во всем остальном мире они вполне находят пути к успеху. Украинские женщины просто через брак с иностранцами "делают ноги". То есть, в своей основной массе - ни украинские мужчины ни украинские женщины не могут добиться успеха (даже в украинском его понимании) в Украине. Украина - замечательная страна с абсолютно непригодными для достижения успеха условиями. Надеюсь, когда-то этой беды не будет. Пока так. И еще одна вещь, учитывая абсолютно нереальные масштабы свала, могу предположить, что как раз самые предприимчивые украинские мужчины и женщины свалили или сваливают. Это как свое рода фильтр. Для этого надо поднять свою заднюю часть с дивана и выйти из зоны комфорта. Многие из тех кто остается имеют весьма невысокий уровень притязаний. Зачастую он ограничен кругом "проснулся-пошел на работу протирать штаны/ПОЛУЧАТЬ зарплату-пришел домой диван-пиво-телевизор". Естественно, я не говорю о 100% соответствии своих соотечественников этому стереотипу, но для значительной части это справедливо. Женщины решают эту проблему часто через брак с иностранцем.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz написав:Женщины решают эту проблему часто через брак с иностранцем.
И получают ряд новых. Группы локальные пестрят просьбами о помощи когда их голыми, босыми выставляют на улицу. Есть специфический момент о котором почти не говорят. Нехватка мужиков нормальных и при ней почему-то везут женщин. Почему? Да потому что привозят те, кто часто не ликвид на местном «рынке» ПС согласен с вашей подписью
Frant написав:Насправді, хто їде на ПМЖ в Туреччину?
"Отож, почну з найголовнішого: українці в Туреччині – це переважно українки. Демографічний склад нашої тамтешньої діаспори вкрай нерівномірний, і це зумовлено тим, що в цю країну переїжджають переважно жінки, що виходять заміж за турків. Офіційно мова йде про приблизно 35 тисяч українців у Туреччині, але насправді ця цифра може бути щонайменше вдвічі більшою"
Цікаве узагальнення, яке свідчить про короткозорість і обмеженість пана Шапо. пан Шапо визнав, що він не може забезпечити своїй дружині нормальне життя вдома. Тому він озлобився на українських чоловіків, на українську державу. Я ж недарма писав, що проти України воюють і поливають її брудом невдахи, маргінали, різна наволоч, покидьки суспільства. Які нічого з себе не уявляють, і в своїх проблемах звинувачують навколишній світ, а не себе.
Шапо прав, но немного не до конца раскрыл тему. Дело в том, что украинские мужчины и вправду не могут быть успешными, но...в Украине. Во всем остальном мире они вполне находят пути к успеху. Украинские женщины просто через брак с иностранцами "делают ноги". То есть, в своей основной массе - ни украинские мужчины ни украинские женщины не могут добиться успеха (даже в украинском его понимании) в Украине. Украина - замечательная страна с абсолютно непригодными для достижения успеха условиями. Надеюсь, когда-то этой беды не будет. Пока так. И еще одна вещь, учитывая абсолютно нереальные масштабы свала, могу предположить, что как раз самые предприимчивые украинские мужчины и женщины свалили или сваливают. Это как свое рода фильтр. Для этого надо поднять свою заднюю часть с дивана и выйти из зоны комфорта. Многие из тех кто остается имеют весьма невысокий уровень притязаний. Зачастую он ограничен кругом "проснулся-пошел на работу протирать штаны/ПОЛУЧАТЬ зарплату-пришел домой диван-пиво-телевизор". Естественно, я не говорю о 100% соответствии своих соотечественников этому стереотипу, но для значительной части это справедливо. Женщины решают эту проблему часто через брак с иностранцем.
Це все - відрижка СРСРівської епохи, коли інженерам платили 120 руб/міс. А селянам - 60 руб/ міс, а до середини 1960-х вони взагалі працювали за безплатно, за "трудодні". Тому українські бізнесмени намагаються платити меньше мінімуму. Або зовсім не платити за роботу. Всі прибутки & виводяться за кордон, в офшори. В Україну ніхто не інвестує гроші. Варто подивитись на стан доріг і мостів.
До речі, це чисто російський винахід - затримувати ЗП найманим робітникам.
Населення на це реагує просто - їде геть звідси.
Коли укробидло-еліта зіткнеться з дефіцитом робочої сили і грамотних інженерів - можливо, щось поміняється. Питання в тому, що їй простіше завалити державу. Що укро-бидло-еліта успішно робить 28 років.
До речі, де посадки чиновників з конфіскацією майна, які обіцяв клоун?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців