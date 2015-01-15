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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 494495496497>
Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 13:26

  Frant написав: Цікаве узагальнення, яке свідчить про короткозорість і обмеженість пана Шапо.
пан Шапо визнав, що він не може забезпечити своїй дружині нормальне життя вдома. Тому він озлобився на українських чоловіків, на українську державу.
Я ж недарма писав, що проти України воюють і поливають її брудом невдахи, маргінали, різна наволоч, покидьки суспільства. Які нічого з себе не уявляють, і в своїх проблемах звинувачують навколишній світ, а не себе.


Вывод неправильный.
Жену я абсолютно устраиваю и с Украины она никуда не собирается выезжать.
Раньше я задумывался о выезде,но сейчас на это подвигнет разве что какой-то общественный или личный форс-мажор.
Маргиналом никогда не был,даже в 90-е когда все опустились ниже плинтуса и вряд ли буду в будущем.
А вот русская жена сына хоть и выросшая в Киеве своими запросами его явно мотивировала на выезд из Украины.
Хорошо это или плохо сложно сказать, но то, что женщины в Украине вне всякой конкуренции могу повторить для тех кто не понял это с первого раза.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 14:21

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  shapo написав:женщины в Украине вне всякой конкуренции могу повторить для тех кто не понял это с первого раза.


Син чомусь не зрозумів ...

  shapo написав:А вот русская жена сына
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 15:48

  shapo написав:
  Frant написав: Цікаве узагальнення, яке свідчить про короткозорість і обмеженість пана Шапо.
пан Шапо визнав, що він не може забезпечити своїй дружині нормальне життя вдома. Тому він озлобився на українських чоловіків, на українську державу.
Я ж недарма писав, що проти України воюють і поливають її брудом невдахи, маргінали, різна наволоч, покидьки суспільства. Які нічого з себе не уявляють, і в своїх проблемах звинувачують навколишній світ, а не себе.


Вывод неправильный.
Жену я абсолютно устраиваю и с Украины она никуда не собирается выезжать.
Раньше я задумывался о выезде,но сейчас на это подвигнет разве что какой-то общественный или личный форс-мажор.
Маргиналом никогда не был,даже в 90-е когда все опустились ниже плинтуса и вряд ли буду в будущем.
А вот русская жена сына хоть и выросшая в Киеве своими запросами его явно мотивировала на выезд из Украины.
Хорошо это или плохо сложно сказать, но то, что женщины в Украине вне всякой конкуренции могу повторить для тех кто не понял это с первого раза.

Зря объясняете там и с 10-го раза бесполезно. Думаете у него есть жена? Он же так пытался акурта унизить попытками доказать, что он женщина, как-будто это имеет какое-то значение - пол форумчанина. Хотя для человека предлагающего другому купить "квартиру" (30кв.м) на двоих в Испании, пардон на двоих он про Анталию писал... https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4782878#p4782878 это странновато и начинаешь задумываться, а был ли мальчик...
Собственно о маргиналах - это он, видимо, имеет в виду себя
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=2062220#p2062220
Собственно это все как раз говорит об ограниченности (я так понимаю модераторы всем разрешили так о других писать или только некоторым?) Frant'ы и, видимо, о незаконченном среднем образовании.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 00:04

Видел в фоззи 1 л. ведро польского йогурта, подождем турецкого :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 20:31

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

https://www.zillow.com/homedetails/5905-Lake-Hubbard-Pkwy-APT-252-Garland-TX-75043/2083562453_zpid/
https://www.zillow.com/homedetails/2018-Cone-Flower-Dr-Forney-TX-75126/69726826_zpid/
в Далласе появляются интересные предложения. Кто смотрит Техас, но не имеет больших денег- может быть интересно.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 20:36

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Понаехал написав:Кто смотрит Техас
ток по видео.Далеко!
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 20:38

  Мизантрóп написав:
  Понаехал написав:Кто смотрит Техас
ток по видео.Далеко!

Это только кажется. Земля круглая и маленькая. Ж)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 00:29

  Frant написав:
  shapo написав:
  Frant написав:Насправді, хто їде на ПМЖ в Туреччину?

"Отож, почну з найголовнішого: українці в Туреччині – це переважно українки. Демографічний склад нашої тамтешньої діаспори вкрай нерівномірний, і це зумовлено тим, що в цю країну переїжджають переважно жінки, що виходять заміж за турків. Офіційно мова йде про приблизно 35 тисяч українців у Туреччині, але насправді ця цифра може бути щонайменше вдвічі більшою"

https://uainfo.org/blognews/1574497745- ... ezhen.html


Тут ничего удивительного нет. Украинские жены вне конкуренции во всем мире в отличие от мужчин неспособных дать им нормальную жизнь дома

Цікаве узагальнення, яке свідчить про короткозорість і обмеженість пана Шапо.
пан Шапо визнав, що він не може забезпечити своїй дружині нормальне життя вдома. Тому він озлобився на українських чоловіків, на українську державу.
Я ж недарма писав, що проти України воюють і поливають її брудом невдахи, маргінали, різна наволоч, покидьки суспільства. Які нічого з себе не уявляють, і в своїх проблемах звинувачують навколишній світ, а не себе.


Шапо прав, но немного не до конца раскрыл тему.
Дело в том, что украинские мужчины и вправду не могут быть успешными, но...в Украине. Во всем остальном мире они вполне находят пути к успеху. Украинские женщины просто через брак с иностранцами "делают ноги". То есть, в своей основной массе - ни украинские мужчины ни украинские женщины не могут добиться успеха (даже в украинском его понимании) в Украине.
Украина - замечательная страна с абсолютно непригодными для достижения успеха условиями. Надеюсь, когда-то этой беды не будет. Пока так.
И еще одна вещь, учитывая абсолютно нереальные масштабы свала, могу предположить, что как раз самые предприимчивые украинские мужчины и женщины свалили или сваливают. Это как свое рода фильтр. Для этого надо поднять свою заднюю часть с дивана и выйти из зоны комфорта. Многие из тех кто остается имеют весьма невысокий уровень притязаний. Зачастую он ограничен кругом "проснулся-пошел на работу протирать штаны/ПОЛУЧАТЬ зарплату-пришел домой диван-пиво-телевизор". Естественно, я не говорю о 100% соответствии своих соотечественников этому стереотипу, но для значительной части это справедливо.
Женщины решают эту проблему часто через брак с иностранцем.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 00:38

  rjkz написав:Женщины решают эту проблему часто через брак с иностранцем.

И получают ряд новых. Группы локальные пестрят просьбами о помощи когда их голыми, босыми выставляют на улицу.
Есть специфический момент о котором почти не говорят. Нехватка мужиков нормальных и при ней почему-то везут женщин. Почему? Да потому что привозят те, кто часто не ликвид на местном «рынке»
ПС согласен с вашей подписью
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 16:25

  Понаехал написав:
  rjkz написав:Женщины решают эту проблему часто через брак с иностранцем.

И получают ряд новых. Группы локальные пестрят просьбами о помощи когда их голыми, босыми выставляют на улицу.
Есть специфический момент о котором почти не говорят. Нехватка мужиков нормальных и при ней почему-то везут женщин. Почему? Да потому что привозят те, кто часто не ликвид на местном «рынке»
ПС согласен с вашей подписью


Такое тоже бывает, но никто-же не отменял обязанность включать моск при выборе супруга.
Дело в том, что зачастую отношения в западных семьях строятся либо на паритетных принципах, причем и в плане прав и в плане ответственности и в плане заработка и в плане нагрузки (то есть не совсем как принято у нас), либо на принципе - кто больше зарабатывает тот и главный. В первом случае западная женщина может не устраивать, если есть тяга к доминированию (как крайние проявления - садизм), во втором случае, понятное дело, что в своей массе наши "невесты" менее финансово состоятельны, чтобы претендовать на равенство. Да и чего скрывать - многие выходят замуж из финансовых побуждений, как законные содержанки. Ни в коем случае не хочу обобщать. Только как вариация.
Но быввает и наоборот. Знаю одну семью, причем из б.Союза, но уехали давно, там жена зарабатывает на порядок больше мужа и фактически содержит всю большую семью и дом и машины и учебу детей. От того, будет муж работать или нет - не зависит вообще ничего. Одно время, муж пытался что-то из себя строить типа "я- мужчина", сейчас задвинут в угол. поэтому, еслибы речь шла о браке между украинцем и иностранкой, то вполне может сталось-бы все наоборот - женское доминирование и выброшенный "голый-босый" муж.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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