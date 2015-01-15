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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 494495496497
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:12

Ліниві італійці???

  rjkz написав:многие из тех кто остается имеют весьма невысокий уровень притязаний. Зачастую он ограничен кругом "проснулся-пошел на работу протирать штаны/ПОЛУЧАТЬ зарплату-пришел домой диван-пиво-телевизор".


Мда.
Про італійців - також можна написати всяке, полити їх брудом.
Проте нинішні жінки - вони такі, що пальця в рот їм не можна класти - відкусять по лікоть:

"В Италии открываются приюты для разведенных мужчин.
Разведенные итальянские мужчины, оставшиеся без крыши над головой, смогут в течение года после развода жить в специальном приюте.

По статистике, в Италии в 60% случаях после развода жилье переходит женщине – из-за того, что с ней остаются дети. Плюс в 94% случаев мужчин обязывают выплачивать алименты не только на ребенка, но и на бывшую супругу, чтобы гарантировать ей уровень жизни, к которому она привыкла в браке. В итоге алименты могут доходить до 1000-1500 евро в месяц. Такая сумма неподъемна для многих работающих мужчин.

В результате разведенные итальянцы все чаще примыкают к группе так называемых новых бедных - категории населения, которая по своему образованию, квалификации и социальному статусу никогда раньше не относилась к низшим слоям.

Оказавшись в нищете, выгнанные женами на улицу итальянцы не оплатить самим съемное жилье. Многие вынуждены скитаться по друзьям или спать в автомобилях.


https://uainfo.org/blognews/1574297770- ... hchin.html
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Frant
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:33

  Frant написав:
  rjkz написав:многие из тех кто остается имеют весьма невысокий уровень притязаний. Зачастую он ограничен кругом "проснулся-пошел на работу протирать штаны/ПОЛУЧАТЬ зарплату-пришел домой диван-пиво-телевизор".


Мда.
Про італійців - також можна написати всяке, полити їх брудом.
Проте нинішні жінки - вони такі, що пальця в рот їм не можна класти - відкусять по лікоть:

"В Италии открываются приюты для разведенных мужчин.
Разведенные итальянские мужчины, оставшиеся без крыши над головой, смогут в течение года после развода жить в специальном приюте.

По статистике, в Италии в 60% случаях после развода жилье переходит женщине – из-за того, что с ней остаются дети. Плюс в 94% случаев мужчин обязывают выплачивать алименты не только на ребенка, но и на бывшую супругу, чтобы гарантировать ей уровень жизни, к которому она привыкла в браке. В итоге алименты могут доходить до 1000-1500 евро в месяц. Такая сумма неподъемна для многих работающих мужчин.

В результате разведенные итальянцы все чаще примыкают к группе так называемых новых бедных - категории населения, которая по своему образованию, квалификации и социальному статусу никогда раньше не относилась к низшим слоям.

Оказавшись в нищете, выгнанные женами на улицу итальянцы не оплатить самим съемное жилье. Многие вынуждены скитаться по друзьям или спать в автомобилях.


https://uainfo.org/blognews/1574297770- ... hchin.html


1. Никогда не следует обобщать.
2. Мир разнообразен.
3. О чем говорит материал? О том, что, предположим, была семья, жилье, дети. Что произошло, что случился развод, после которого жена осталась с детьми в жилье, а папашка пошел ночевать "под мост"? Может "налево" слишком часто ходил? Может проблемы с бухлом или наркотой? Может домашнее насилие? Поверьте, вряд-ли нормального человека выгонят на улицу.
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  #<1 ... 494495496497
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