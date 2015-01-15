Додано: Пон 02 гру, 2019 16:37

rjkz написав: Украинские женщины просто через брак с иностранцами "делают ноги". То есть, в своей основной массе - ни украинские мужчины ни украинские женщины не могут добиться успеха (даже в украинском его понимании) в Украине.

Украина - замечательная страна с абсолютно непригодными для достижения успеха условиями. Надеюсь, когда-то этой беды не будет. Пока так.

И еще одна вещь, учитывая абсолютно нереальные масштабы свала, могу предположить, что как раз самые предприимчивые украинские мужчины и женщины свалили или сваливают. Украинские женщины просто через брак с иностранцами "делают ноги". То есть, в своей основной массе - ни украинские мужчины ни украинские женщины не могут добиться успеха (даже в украинском его понимании) в Украине.Украина - замечательная страна с абсолютно непригодными для достижения успеха условиями. Надеюсь, когда-то этой беды не будет. Пока так.И еще одна вещь, учитывая абсолютно нереальные масштабы свала, могу предположить, что как раз самые предприимчивые украинские мужчины и женщины свалили или сваливают.

Є трохи інша думка(((("Ах да,. Пожалуй самая невезучая (наряду с нелегалами) категория. ИЧСХ, многие рашн пи*дёнки в девяностых-начале нулевых даже специально инвестировали в себя и получали высшее образование, чтобы познакомиться с иностранцем и выйти за него замуж. Особенно отличились экспортом пи*дятины МГЛУ (при том что мужская часть студентов после окончания универа почти в полном составе строем шла служить по призыву офицерами в армию), МГУ, МГИМО и другие гуманитарные ВУЗы. Так как масть пошла и спрос появился, к образованным русским жёнам очень быстро добавились и необразованные с сайтов знакомств. Своей манерой поведения при приближении заграничного прынца рашн-пи*дёнки вызывают ненависть даже у профессиональных проституток.Конец знакомств с иностранцами немного предсказуем. В 50% случаев импортный кЫвалер поматросил и бросил ещё здесь, а там хорошо, если не депортировали обратно с карапузом и пи*децомой. Вторые 50% — пополам как успех так и Epic Fail в виде становления проституткой-рабыней в местном гопопритоне. Ну и свой профит получили и зарубежные юристы, которые раз за разом в отличие от юристов этой страны, умудрялись посылать накуй мамашу и оставлять ребёнка с папашей, причём так, что под раздачу попали даже известные актрисы и певички, а отечественный зомбоящик стал пестреть слезывышебайками о несчастной судьбе всяких там Римм Салонен. Добавим, что к иностранным женихам «русские жёны» почему-то не требовательны вообще, а осознание того, что шикарная вилла у моря на фотографии, это просто аренда или кредит, приходит слишком поздно.Нет в мире эмиграции худшей, чем русская. Даже политическая эмиграция наша (политический эмигрант вроде бы – по определению – не должен быть обывателем; но это в теории, а теория в очередной раз оказалась, как любил выражаться Иосиф Виссарионович, "мертва"), как выяснилось, на 90 процентов состояла из отборнейшего дерьма, способного только сводить друг с другом счеты, подсиживать и обманывать друг друга (одна знаменитая история о том, как Кронид Любарский обокрал Синявских, чего стоит!), писать друг на друга доносы и клянчить у разных спецслужб деньги и вакансии сексотов, – а если эти "борцы за идею" и умудрялись иногда объединяться, то только вокруг денег ⚡⚡, а точнее РСХА, а после войны шестерить у ЦРУ. "Экономическая" эмиграция и того омерзительней.(в то время как какие-нибудь крошечные бельгийская или вообще румыно-цыганская община, создали в США мощные лобби)."