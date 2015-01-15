Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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rjkz написав:многие из тех кто остается имеют весьма невысокий уровень притязаний. Зачастую он ограничен кругом "проснулся-пошел на работу протирать штаны/ПОЛУЧАТЬ зарплату-пришел домой диван-пиво-телевизор".
Мда. Про італійців - також можна написати всяке, полити їх брудом. Проте нинішні жінки - вони такі, що пальця в рот їм не можна класти - відкусять по лікоть:
"В Италии открываются приюты для разведенных мужчин. Разведенные итальянские мужчины, оставшиеся без крыши над головой, смогут в течение года после развода жить в специальном приюте.
По статистике, в Италии в 60% случаях после развода жилье переходит женщине – из-за того, что с ней остаются дети. Плюс в 94% случаев мужчин обязывают выплачивать алименты не только на ребенка, но и на бывшую супругу, чтобы гарантировать ей уровень жизни, к которому она привыкла в браке. В итоге алименты могут доходить до 1000-1500 евро в месяц. Такая сумма неподъемна для многих работающих мужчин.
В результате разведенные итальянцы все чаще примыкают к группе так называемых новых бедных - категории населения, которая по своему образованию, квалификации и социальному статусу никогда раньше не относилась к низшим слоям.
Оказавшись в нищете, выгнанные женами на улицу итальянцы не оплатить самим съемное жилье. Многие вынуждены скитаться по друзьям или спать в автомобилях.
rjkz написав:многие из тех кто остается имеют весьма невысокий уровень притязаний. Зачастую он ограничен кругом "проснулся-пошел на работу протирать штаны/ПОЛУЧАТЬ зарплату-пришел домой диван-пиво-телевизор".
Мда. Про італійців - також можна написати всяке, полити їх брудом. Проте нинішні жінки - вони такі, що пальця в рот їм не можна класти - відкусять по лікоть:
"В Италии открываются приюты для разведенных мужчин. Разведенные итальянские мужчины, оставшиеся без крыши над головой, смогут в течение года после развода жить в специальном приюте.
По статистике, в Италии в 60% случаях после развода жилье переходит женщине – из-за того, что с ней остаются дети. Плюс в 94% случаев мужчин обязывают выплачивать алименты не только на ребенка, но и на бывшую супругу, чтобы гарантировать ей уровень жизни, к которому она привыкла в браке. В итоге алименты могут доходить до 1000-1500 евро в месяц. Такая сумма неподъемна для многих работающих мужчин.
В результате разведенные итальянцы все чаще примыкают к группе так называемых новых бедных - категории населения, которая по своему образованию, квалификации и социальному статусу никогда раньше не относилась к низшим слоям.
Оказавшись в нищете, выгнанные женами на улицу итальянцы не оплатить самим съемное жилье. Многие вынуждены скитаться по друзьям или спать в автомобилях.
1. Никогда не следует обобщать. 2. Мир разнообразен. 3. О чем говорит материал? О том, что, предположим, была семья, жилье, дети. Что произошло, что случился развод, после которого жена осталась с детьми в жилье, а папашка пошел ночевать "под мост"? Может "налево" слишком часто ходил? Может проблемы с бухлом или наркотой? Может домашнее насилие? Поверьте, вряд-ли нормального человека выгонят на улицу.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Frant написав:Мда. Про італійців - також можна написати всяке, полити їх брудом. Проте нинішні жінки - вони такі, що пальця в рот їм не можна класти - відкусять по лікоть:
"В Италии открываются приюты для разведенных мужчин. Разведенные итальянские мужчины, оставшиеся без крыши над головой, смогут в течение года после развода жить в специальном приюте.
По статистике, в Италии в 60% случаях после развода жилье переходит женщине – из-за того, что с ней остаются дети. Плюс в 94% случаев мужчин обязывают выплачивать алименты не только на ребенка, но и на бывшую супругу, чтобы гарантировать ей уровень жизни, к которому она привыкла в браке. В итоге алименты могут доходить до 1000-1500 евро в месяц. Такая сумма неподъемна для многих работающих мужчин.
В результате разведенные итальянцы все чаще примыкают к группе так называемых новых бедных - категории населения, которая по своему образованию, квалификации и социальному статусу никогда раньше не относилась к низшим слоям.
Оказавшись в нищете, выгнанные женами на улицу итальянцы не оплатить самим съемное жилье. Многие вынуждены скитаться по друзьям или спать в автомобилях.
1. Никогда не следует обобщать. 2. Мир разнообразен. 3. О чем говорит материал? О том, что, предположим, была семья, жилье, дети. Что произошло, что случился развод, после которого жена осталась с детьми в жилье, а папашка пошел ночевать "под мост"? Может "налево" слишком часто ходил? Может проблемы с бухлом или наркотой? Может домашнее насилие? Поверьте, вряд-ли нормального человека выгонят на улицу.
Франт в данном случае, скорее всего прав. В 80-е учился в Москве с одним алжирцем-франкоманом у которого папа держал пару баров в Париже. Так он тогда еще говорил, что по их законодательству после развода муж уходит в одной рубашке, а все остается жене. Поэтому они и не спешат жениться, и тщательно составляют брачные контракты. Что касается украинских женщин, то хотя сейчас вырастает новое поколение многие из которых нацелены на содержание у богатеньких буратин, причем совсем необязательно за кордоном, в целом женщины менее амбициозны и спокойнее относятся к потере своего социального статуса. И посему легче пережили 90-е у себя в стране, и легче приспосабливаются к жизни за рубежом сейчас.
rjkz написав:Украинские женщины просто через брак с иностранцами "делают ноги". То есть, в своей основной массе - ни украинские мужчины ни украинские женщины не могут добиться успеха (даже в украинском его понимании) в Украине. Украина - замечательная страна с абсолютно непригодными для достижения успеха условиями. Надеюсь, когда-то этой беды не будет. Пока так. И еще одна вещь, учитывая абсолютно нереальные масштабы свала, могу предположить, что как раз самые предприимчивые украинские мужчины и женщины свалили или сваливают.
Є трохи інша думка((((
"Ах да, еще «русские жены». Пожалуй самая невезучая (наряду с нелегалами) категория. ИЧСХ, многие рашн пи*дёнки в девяностых-начале нулевых даже специально инвестировали в себя и получали высшее образование, чтобы познакомиться с иностранцем и выйти за него замуж. Особенно отличились экспортом пи*дятины МГЛУ (при том что мужская часть студентов после окончания универа почти в полном составе строем шла служить по призыву офицерами в армию), МГУ, МГИМО и другие гуманитарные ВУЗы. Так как масть пошла и спрос появился, к образованным русским жёнам очень быстро добавились и необразованные с сайтов знакомств. Своей манерой поведения при приближении заграничного прынца рашн-пи*дёнки вызывают ненависть даже у профессиональных проституток. Конец знакомств с иностранцами немного предсказуем. В 50% случаев импортный кЫвалер поматросил и бросил ещё здесь, а там хорошо, если не депортировали обратно с карапузом и пи*децомой. Вторые 50% — пополам как успех так и Epic Fail в виде становления проституткой-рабыней в местном гопопритоне. Ну и свой профит получили и зарубежные юристы, которые раз за разом в отличие от юристов этой страны, умудрялись посылать накуй мамашу и оставлять ребёнка с папашей, причём так, что под раздачу попали даже известные актрисы и певички, а отечественный зомбоящик стал пестреть слезывышебайками о несчастной судьбе всяких там Римм Салонен. Добавим, что к иностранным женихам «русские жёны» почему-то не требовательны вообще, а осознание того, что шикарная вилла у моря на фотографии, это просто аренда или кредит, приходит слишком поздно.
Нет в мире эмиграции худшей, чем русская. Даже политическая эмиграция наша (политический эмигрант вроде бы – по определению – не должен быть обывателем; но это в теории, а теория в очередной раз оказалась, как любил выражаться Иосиф Виссарионович, "мертва"), как выяснилось, на 90 процентов состояла из отборнейшего дерьма, способного только сводить друг с другом счеты, подсиживать и обманывать друг друга (одна знаменитая история о том, как Кронид Любарский обокрал Синявских, чего стоит!), писать друг на друга доносы и клянчить у разных спецслужб деньги и вакансии сексотов, – а если эти "борцы за идею" и умудрялись иногда объединяться, то только вокруг денег ⚡⚡, а точнее РСХА, а после войны шестерить у ЦРУ. "Экономическая" эмиграция и того омерзительней. Огромная "русская" колония в США оказалась такой убогой, что неспособна даже создать собственное лобби, несмотря на свою огромную численность (в то время как какие-нибудь крошечные бельгийская или вообще румыно-цыганская община, создали в США мощные лобби)."