Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:многие из тех кто остается имеют весьма невысокий уровень притязаний. Зачастую он ограничен кругом "проснулся-пошел на работу протирать штаны/ПОЛУЧАТЬ зарплату-пришел домой диван-пиво-телевизор".
Мда. Про італійців - також можна написати всяке, полити їх брудом. Проте нинішні жінки - вони такі, що пальця в рот їм не можна класти - відкусять по лікоть:
"В Италии открываются приюты для разведенных мужчин. Разведенные итальянские мужчины, оставшиеся без крыши над головой, смогут в течение года после развода жить в специальном приюте.
По статистике, в Италии в 60% случаях после развода жилье переходит женщине – из-за того, что с ней остаются дети. Плюс в 94% случаев мужчин обязывают выплачивать алименты не только на ребенка, но и на бывшую супругу, чтобы гарантировать ей уровень жизни, к которому она привыкла в браке. В итоге алименты могут доходить до 1000-1500 евро в месяц. Такая сумма неподъемна для многих работающих мужчин.
В результате разведенные итальянцы все чаще примыкают к группе так называемых новых бедных - категории населения, которая по своему образованию, квалификации и социальному статусу никогда раньше не относилась к низшим слоям.
Оказавшись в нищете, выгнанные женами на улицу итальянцы не оплатить самим съемное жилье. Многие вынуждены скитаться по друзьям или спать в автомобилях.
rjkz написав:многие из тех кто остается имеют весьма невысокий уровень притязаний. Зачастую он ограничен кругом "проснулся-пошел на работу протирать штаны/ПОЛУЧАТЬ зарплату-пришел домой диван-пиво-телевизор".
Мда. Про італійців - також можна написати всяке, полити їх брудом. Проте нинішні жінки - вони такі, що пальця в рот їм не можна класти - відкусять по лікоть:
"В Италии открываются приюты для разведенных мужчин. Разведенные итальянские мужчины, оставшиеся без крыши над головой, смогут в течение года после развода жить в специальном приюте.
По статистике, в Италии в 60% случаях после развода жилье переходит женщине – из-за того, что с ней остаются дети. Плюс в 94% случаев мужчин обязывают выплачивать алименты не только на ребенка, но и на бывшую супругу, чтобы гарантировать ей уровень жизни, к которому она привыкла в браке. В итоге алименты могут доходить до 1000-1500 евро в месяц. Такая сумма неподъемна для многих работающих мужчин.
В результате разведенные итальянцы все чаще примыкают к группе так называемых новых бедных - категории населения, которая по своему образованию, квалификации и социальному статусу никогда раньше не относилась к низшим слоям.
Оказавшись в нищете, выгнанные женами на улицу итальянцы не оплатить самим съемное жилье. Многие вынуждены скитаться по друзьям или спать в автомобилях.
1. Никогда не следует обобщать. 2. Мир разнообразен. 3. О чем говорит материал? О том, что, предположим, была семья, жилье, дети. Что произошло, что случился развод, после которого жена осталась с детьми в жилье, а папашка пошел ночевать "под мост"? Может "налево" слишком часто ходил? Может проблемы с бухлом или наркотой? Может домашнее насилие? Поверьте, вряд-ли нормального человека выгонят на улицу.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Frant написав:Мда. Про італійців - також можна написати всяке, полити їх брудом. Проте нинішні жінки - вони такі, що пальця в рот їм не можна класти - відкусять по лікоть:
"В Италии открываются приюты для разведенных мужчин. Разведенные итальянские мужчины, оставшиеся без крыши над головой, смогут в течение года после развода жить в специальном приюте.
По статистике, в Италии в 60% случаях после развода жилье переходит женщине – из-за того, что с ней остаются дети. Плюс в 94% случаев мужчин обязывают выплачивать алименты не только на ребенка, но и на бывшую супругу, чтобы гарантировать ей уровень жизни, к которому она привыкла в браке. В итоге алименты могут доходить до 1000-1500 евро в месяц. Такая сумма неподъемна для многих работающих мужчин.
В результате разведенные итальянцы все чаще примыкают к группе так называемых новых бедных - категории населения, которая по своему образованию, квалификации и социальному статусу никогда раньше не относилась к низшим слоям.
Оказавшись в нищете, выгнанные женами на улицу итальянцы не оплатить самим съемное жилье. Многие вынуждены скитаться по друзьям или спать в автомобилях.
1. Никогда не следует обобщать. 2. Мир разнообразен. 3. О чем говорит материал? О том, что, предположим, была семья, жилье, дети. Что произошло, что случился развод, после которого жена осталась с детьми в жилье, а папашка пошел ночевать "под мост"? Может "налево" слишком часто ходил? Может проблемы с бухлом или наркотой? Может домашнее насилие? Поверьте, вряд-ли нормального человека выгонят на улицу.
Франт в данном случае, скорее всего прав. В 80-е учился в Москве с одним алжирцем-франкоманом у которого папа держал пару баров в Париже. Так он тогда еще говорил, что по их законодательству после развода муж уходит в одной рубашке, а все остается жене. Поэтому они и не спешат жениться, и тщательно составляют брачные контракты. Что касается украинских женщин, то хотя сейчас вырастает новое поколение многие из которых нацелены на содержание у богатеньких буратин, причем совсем необязательно за кордоном, в целом женщины менее амбициозны и спокойнее относятся к потере своего социального статуса. И посему легче пережили 90-е у себя в стране, и легче приспосабливаются к жизни за рубежом сейчас.
rjkz написав:Украинские женщины просто через брак с иностранцами "делают ноги". То есть, в своей основной массе - ни украинские мужчины ни украинские женщины не могут добиться успеха (даже в украинском его понимании) в Украине. Украина - замечательная страна с абсолютно непригодными для достижения успеха условиями. Надеюсь, когда-то этой беды не будет. Пока так. И еще одна вещь, учитывая абсолютно нереальные масштабы свала, могу предположить, что как раз самые предприимчивые украинские мужчины и женщины свалили или сваливают.
Є трохи інша думка((((
"Ах да, еще «русские жены». Пожалуй самая невезучая (наряду с нелегалами) категория. ИЧСХ, многие рашн пи*дёнки в девяностых-начале нулевых даже специально инвестировали в себя и получали высшее образование, чтобы познакомиться с иностранцем и выйти за него замуж. Особенно отличились экспортом пи*дятины МГЛУ (при том что мужская часть студентов после окончания универа почти в полном составе строем шла служить по призыву офицерами в армию), МГУ, МГИМО и другие гуманитарные ВУЗы. Так как масть пошла и спрос появился, к образованным русским жёнам очень быстро добавились и необразованные с сайтов знакомств. Своей манерой поведения при приближении заграничного прынца рашн-пи*дёнки вызывают ненависть даже у профессиональных проституток. Конец знакомств с иностранцами немного предсказуем. В 50% случаев импортный кЫвалер поматросил и бросил ещё здесь, а там хорошо, если не депортировали обратно с карапузом и пи*децомой. Вторые 50% — пополам как успех так и Epic Fail в виде становления проституткой-рабыней в местном гопопритоне. Ну и свой профит получили и зарубежные юристы, которые раз за разом в отличие от юристов этой страны, умудрялись посылать накуй мамашу и оставлять ребёнка с папашей, причём так, что под раздачу попали даже известные актрисы и певички, а отечественный зомбоящик стал пестреть слезывышебайками о несчастной судьбе всяких там Римм Салонен. Добавим, что к иностранным женихам «русские жёны» почему-то не требовательны вообще, а осознание того, что шикарная вилла у моря на фотографии, это просто аренда или кредит, приходит слишком поздно.
Нет в мире эмиграции худшей, чем русская. Даже политическая эмиграция наша (политический эмигрант вроде бы – по определению – не должен быть обывателем; но это в теории, а теория в очередной раз оказалась, как любил выражаться Иосиф Виссарионович, "мертва"), как выяснилось, на 90 процентов состояла из отборнейшего дерьма, способного только сводить друг с другом счеты, подсиживать и обманывать друг друга (одна знаменитая история о том, как Кронид Любарский обокрал Синявских, чего стоит!), писать друг на друга доносы и клянчить у разных спецслужб деньги и вакансии сексотов, – а если эти "борцы за идею" и умудрялись иногда объединяться, то только вокруг денег ⚡⚡, а точнее РСХА, а после войны шестерить у ЦРУ. "Экономическая" эмиграция и того омерзительней. Огромная "русская" колония в США оказалась такой убогой, что неспособна даже создать собственное лобби, несмотря на свою огромную численность (в то время как какие-нибудь крошечные бельгийская или вообще румыно-цыганская община, создали в США мощные лобби)."
rjkz написав:Украинские женщины просто через брак с иностранцами "делают ноги". То есть, в своей основной массе - ни украинские мужчины ни украинские женщины не могут добиться успеха (даже в украинском его понимании) в Украине. Украина - замечательная страна с абсолютно непригодными для достижения успеха условиями. Надеюсь, когда-то этой беды не будет. Пока так. И еще одна вещь, учитывая абсолютно нереальные масштабы свала, могу предположить, что как раз самые предприимчивые украинские мужчины и женщины свалили или сваливают.
Є трохи інша думка((((
"Ах да, еще «русские жены». Пожалуй самая невезучая (наряду с нелегалами) категория. ИЧСХ, многие рашн пи*дёнки в девяностых-начале нулевых даже специально инвестировали в себя и получали высшее образование, чтобы познакомиться с иностранцем и выйти за него замуж. Особенно отличились экспортом пи*дятины МГЛУ (при том что мужская часть студентов после окончания универа почти в полном составе строем шла служить по призыву офицерами в армию), МГУ, МГИМО и другие гуманитарные ВУЗы. Так как масть пошла и спрос появился, к образованным русским жёнам очень быстро добавились и необразованные с сайтов знакомств. Своей манерой поведения при приближении заграничного прынца рашн-пи*дёнки вызывают ненависть даже у профессиональных проституток. Конец знакомств с иностранцами немного предсказуем. В 50% случаев импортный кЫвалер поматросил и бросил ещё здесь, а там хорошо, если не депортировали обратно с карапузом и пи*децомой. Вторые 50% — пополам как успех так и Epic Fail в виде становления проституткой-рабыней в местном гопопритоне. Ну и свой профит получили и зарубежные юристы, которые раз за разом в отличие от юристов этой страны, умудрялись посылать накуй мамашу и оставлять ребёнка с папашей, причём так, что под раздачу попали даже известные актрисы и певички, а отечественный зомбоящик стал пестреть слезывышебайками о несчастной судьбе всяких там Римм Салонен. Добавим, что к иностранным женихам «русские жёны» почему-то не требовательны вообще, а осознание того, что шикарная вилла у моря на фотографии, это просто аренда или кредит, приходит слишком поздно.
Нет в мире эмиграции худшей, чем русская. Даже политическая эмиграция наша (политический эмигрант вроде бы – по определению – не должен быть обывателем; но это в теории, а теория в очередной раз оказалась, как любил выражаться Иосиф Виссарионович, "мертва"), как выяснилось, на 90 процентов состояла из отборнейшего дерьма, способного только сводить друг с другом счеты, подсиживать и обманывать друг друга (одна знаменитая история о том, как Кронид Любарский обокрал Синявских, чего стоит!), писать друг на друга доносы и клянчить у разных спецслужб деньги и вакансии сексотов, – а если эти "борцы за идею" и умудрялись иногда объединяться, то только вокруг денег ⚡⚡, а точнее РСХА, а после войны шестерить у ЦРУ. "Экономическая" эмиграция и того омерзительней. Огромная "русская" колония в США оказалась такой убогой, что неспособна даже создать собственное лобби, несмотря на свою огромную численность (в то время как какие-нибудь крошечные бельгийская или вообще румыно-цыганская община, создали в США мощные лобби)."
Вы не отметили самое главное из своей же ссылки Как ни странно, но процентам 75-80% эмигрантов таки удаётся удачно интегрироваться в новое для них общество без уклона в поцреотизм или русофобию. Однако следует заметить, что та успешная часть уехавших не подвержена эскапизму и святым срачам (следовательно, в Рунетах почти не встречается), а просто живет, и идет к успеху в новой среде, полностью принимая её правила и обычаи, что среднестатистическому поцреоту недоступно. Мир не ограничивается твоей родиной. Подумай об этом, Анон.
Шапо, чому Ви ще тут, серед ненавидимих вами українців? Чому не виїхали в Хабаровськ чи Забайкальський край??? Чи в Ізраїль? Є ж відповідні програми по переселенню. Жити в державі, ненавидіти її і боятись емігрувати - це участь ізгоїв.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
shapo написав:PS Несмотря на расписанный автором механизм воздействия аллергена позволю исходя из скромного опыта аллергика не согласиться с ним. Вся концепция нынешней медицины состоит в изоляции от источника аллергии, в то время как нормализация обмена веществ гражданина иногда приводит ( как в моем случае когда глотал витамины и бады совсем по другому поводу) к исчезновению самой аллергии
Наш приятель shapo относится видимо, к той редкой категории счастливых людей, которые изменили свое физическое состояние и перестали по непонятным науке причинам реагировать на аллерген. Это здорово! Это отлично! И конечно, это не зависит от поливитаминов, как пищевых добавок. Такое бывает. Тут надо однозначно: - либо перекреститься, опираясь на Библию: «…Отвращу от вас болезни... Число дней твоих сделаю полным» (Исход 23:25-26)"; - либо перечитать Талмуд, где в трактате Шабат 82, написано, как рав Гуна спрашивает своего сына Раву, почему тот не посещает уроки рава Хисды, «чьи высказывания остры»? Ответил Рава: «Зачем мне идти к рав Хисде? Каждый раз, когда я к нему прихожу, он говорит со мной о мирских вещах — о вопросах здоровья!», либо перелистать Хорев, в главах законов, глава седьмая, где есть запрет самоубийства о подвергании себя опасности и заповедь следить за своим телом: «Знай же, что и твое тело, и твои силы, и то недолгое время, которое ты находишься на этой земле, принадлежат не тебе… Они ведь были даны тебе только с тем, чтобы ты использовал их как орудие и средство, чтобы с их помощью выполнять свои обязанности"; - или обратиться к Корану, где написано, что разговаривая со своими последователями, Пророк Мухаммад сказал, что в глазах Бога сильный верующий всегда лучше, чем слабый верующий". Под словом «сила» подразумевается здесь не только сила веры или сила характера, но и крепкое здоровье.
Я имел ввиду, что вопрос можно решить однозначно кардинально, если у вас аллергия на обычные газонные травы, которые цветут с 15 мая по 15 июля и/или на амброзию (самый ужасный период обычно длится с 3 августа до 3 ноября): взять и поменять место жительства. Варианты указал выше. Ну а нет, так нет, помогут гормональные уколы в бедро правой ноги. Действуют. Приятель колется. Правда место жительства поменял: продал недвигу в Днепре (очень удачно) и переехал во Львов (очень удачно).
Кстати, пошла жара на львовскую недвижимость: - земельные участки в ближнем пригороде - Малечковичи - по 6 500 долларов за сотку. - квартира в "спарке" без внутренних работ с цены 90 000 долларов поднялась до 110 000 долларов. - квартиры на Стрыйской в ЖК "Авалон" при продаже от застройщика по 500 долларов год назад выкуплены на 100% и сейчас выставлены в продажу перекупщиками по 1 000 за квадрат. Это при том, что там только стены из газобетона и нет даже стяжки. - коммерческая недвижимость: первый этаж по Стрыйской и подвал там же - по 1500 долларов за квадрат. Это чтобы купить прелесть без стяжки по 1 000 баксов за квадрат, вкинуть ремонт еще 15 000 - 25 000 и потом питаться "отбить" в течение 40 лет цену и квартиры, и её ремонта, и коммерческой типа недвижимости и ее - родимой - ремонта. А там уже и на кладбище можно с чистой совестью...
Ощущение, что народ как то не очень ждёт милостей от природы...
P.S. Что-то я скучаю по форумчанину "Понаехал"... Притих. Сидит в глубокой как ее, ну что ниже пояса сзади... Блин, ну вот спросил бы у меня - был бы весь "зеленым"... Да и вообще - стреляют там, где он - и стреляют... В людей. В смысле в человеков... А такой блин был умный, так дышал, так дышал...
жизнь такая штука
Витька,извинись,я всё прощу http://memesmix.net/meme/wvsdd6