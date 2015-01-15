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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 гру, 2019 19:44
shapo написав: Frant написав:
Шапо, чому Ви ще тут, серед ненавидимих вами українців?
Чому не виїхали в Хабаровськ чи Забайкальський край??? Чи в Ізраїль? Є ж відповідні програми по переселенню. Жити в державі, ненавидіти її і боятись емігрувати - це участь ізгоїв.
В отличие от таких "патриотов" как вы я отношусь абсолютно одинаково к людям всех национальностей и рас.
Вот м..даков не люблю в любом народе как и советчиков с советами о которых их никто не просил.
Сугубо для вашої користі і здоровля. Українофобам некомфортно жити в Україні.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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