RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 494495496497
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:12

Ліниві італійці???

  rjkz написав:многие из тех кто остается имеют весьма невысокий уровень притязаний. Зачастую он ограничен кругом "проснулся-пошел на работу протирать штаны/ПОЛУЧАТЬ зарплату-пришел домой диван-пиво-телевизор".


Мда.
Про італійців - також можна написати всяке, полити їх брудом.
Проте нинішні жінки - вони такі, що пальця в рот їм не можна класти - відкусять по лікоть:

"В Италии открываются приюты для разведенных мужчин.
Разведенные итальянские мужчины, оставшиеся без крыши над головой, смогут в течение года после развода жить в специальном приюте.

По статистике, в Италии в 60% случаях после развода жилье переходит женщине – из-за того, что с ней остаются дети. Плюс в 94% случаев мужчин обязывают выплачивать алименты не только на ребенка, но и на бывшую супругу, чтобы гарантировать ей уровень жизни, к которому она привыкла в браке. В итоге алименты могут доходить до 1000-1500 евро в месяц. Такая сумма неподъемна для многих работающих мужчин.

В результате разведенные итальянцы все чаще примыкают к группе так называемых новых бедных - категории населения, которая по своему образованию, квалификации и социальному статусу никогда раньше не относилась к низшим слоям.

Оказавшись в нищете, выгнанные женами на улицу итальянцы не оплатить самим съемное жилье. Многие вынуждены скитаться по друзьям или спать в автомобилях.


https://uainfo.org/blognews/1574297770- ... hchin.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20777
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1162 раз.
Подякували: 2146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:33

  Frant написав:
  rjkz написав:многие из тех кто остается имеют весьма невысокий уровень притязаний. Зачастую он ограничен кругом "проснулся-пошел на работу протирать штаны/ПОЛУЧАТЬ зарплату-пришел домой диван-пиво-телевизор".


Мда.
Про італійців - також можна написати всяке, полити їх брудом.
Проте нинішні жінки - вони такі, що пальця в рот їм не можна класти - відкусять по лікоть:

"В Италии открываются приюты для разведенных мужчин.
Разведенные итальянские мужчины, оставшиеся без крыши над головой, смогут в течение года после развода жить в специальном приюте.

По статистике, в Италии в 60% случаях после развода жилье переходит женщине – из-за того, что с ней остаются дети. Плюс в 94% случаев мужчин обязывают выплачивать алименты не только на ребенка, но и на бывшую супругу, чтобы гарантировать ей уровень жизни, к которому она привыкла в браке. В итоге алименты могут доходить до 1000-1500 евро в месяц. Такая сумма неподъемна для многих работающих мужчин.

В результате разведенные итальянцы все чаще примыкают к группе так называемых новых бедных - категории населения, которая по своему образованию, квалификации и социальному статусу никогда раньше не относилась к низшим слоям.

Оказавшись в нищете, выгнанные женами на улицу итальянцы не оплатить самим съемное жилье. Многие вынуждены скитаться по друзьям или спать в автомобилях.


https://uainfo.org/blognews/1574297770- ... hchin.html


1. Никогда не следует обобщать.
2. Мир разнообразен.
3. О чем говорит материал? О том, что, предположим, была семья, жилье, дети. Что произошло, что случился развод, после которого жена осталась с детьми в жилье, а папашка пошел ночевать "под мост"? Может "налево" слишком часто ходил? Может проблемы с бухлом или наркотой? Может домашнее насилие? Поверьте, вряд-ли нормального человека выгонят на улицу.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10229
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4387 раз.
Подякували: 2324 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:58

  rjkz написав:
  Frant написав:Мда.
Про італійців - також можна написати всяке, полити їх брудом.
Проте нинішні жінки - вони такі, що пальця в рот їм не можна класти - відкусять по лікоть:

"В Италии открываются приюты для разведенных мужчин.
Разведенные итальянские мужчины, оставшиеся без крыши над головой, смогут в течение года после развода жить в специальном приюте.

По статистике, в Италии в 60% случаях после развода жилье переходит женщине – из-за того, что с ней остаются дети. Плюс в 94% случаев мужчин обязывают выплачивать алименты не только на ребенка, но и на бывшую супругу, чтобы гарантировать ей уровень жизни, к которому она привыкла в браке. В итоге алименты могут доходить до 1000-1500 евро в месяц. Такая сумма неподъемна для многих работающих мужчин.

В результате разведенные итальянцы все чаще примыкают к группе так называемых новых бедных - категории населения, которая по своему образованию, квалификации и социальному статусу никогда раньше не относилась к низшим слоям.

Оказавшись в нищете, выгнанные женами на улицу итальянцы не оплатить самим съемное жилье. Многие вынуждены скитаться по друзьям или спать в автомобилях.


https://uainfo.org/blognews/1574297770- ... hchin.html


1. Никогда не следует обобщать.
2. Мир разнообразен.
3. О чем говорит материал? О том, что, предположим, была семья, жилье, дети. Что произошло, что случился развод, после которого жена осталась с детьми в жилье, а папашка пошел ночевать "под мост"? Может "налево" слишком часто ходил? Может проблемы с бухлом или наркотой? Может домашнее насилие? Поверьте, вряд-ли нормального человека выгонят на улицу.


Франт в данном случае, скорее всего прав.
В 80-е учился в Москве с одним алжирцем-франкоманом у которого папа держал пару баров в Париже. Так он тогда еще говорил, что по их законодательству после развода муж уходит в одной рубашке, а все остается жене.
Поэтому они и не спешат жениться, и тщательно составляют брачные контракты.
Что касается украинских женщин, то хотя сейчас вырастает новое поколение многие из которых нацелены на содержание у богатеньких буратин, причем совсем необязательно за кордоном, в целом женщины менее амбициозны и спокойнее относятся к потере своего социального статуса. И посему легче пережили 90-е у себя в стране, и легче приспосабливаются к жизни за рубежом сейчас.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2376
З нами з: 29.05.18
Подякував: 83 раз.
Подякували: 554 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:42

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Нагадую про голосування за кращого на форумі: Фінансовий гуру Finance.UA
Конкурс триває з 25.11.19 по 08.12.19.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26076
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1131 раз.
Подякували: 6113 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 15:02

  Faceless написав:Нагадую про голосування за кращого на форумі: Фінансовий гуру Finance.UA
Конкурс триває з 25.11.19 по 08.12.19.

ну а смысл реально? Львовянка придумала идею)) есть медальки,есть +++ .Семёныч уже лыжи вострил СЕБЕ А НЕ В ОРЕНДУ в конкурсах , на сегодня самоудалился,надеемся осознал и стал на путь исправления,или он таки на подхвате? но не видно его фейса в кандидатах.Клиентаж не Семёнов сын.Женя и Сибарит тоже иные люди.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3237
З нами з: 03.12.14
Подякував: 398 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 494495496497
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Santehnik і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 447, 448, 449
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4485 425209
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 гру, 2019 23:25
smovch
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 20, 21, 22
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
213 71815
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 гру, 2019 18:08
tobias
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 21, 22, 23
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
223 31862
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лис, 2019 22:58
change_pm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.