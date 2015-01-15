Это только кажется. Земля круглая и маленькая. Ж)
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Додано: Вів 26 лис, 2019 20:38
Додано: Сер 27 лис, 2019 00:29
Шапо прав, но немного не до конца раскрыл тему.
Дело в том, что украинские мужчины и вправду не могут быть успешными, но...в Украине. Во всем остальном мире они вполне находят пути к успеху. Украинские женщины просто через брак с иностранцами "делают ноги". То есть, в своей основной массе - ни украинские мужчины ни украинские женщины не могут добиться успеха (даже в украинском его понимании) в Украине.
Украина - замечательная страна с абсолютно непригодными для достижения успеха условиями. Надеюсь, когда-то этой беды не будет. Пока так.
И еще одна вещь, учитывая абсолютно нереальные масштабы свала, могу предположить, что как раз самые предприимчивые украинские мужчины и женщины свалили или сваливают. Это как свое рода фильтр. Для этого надо поднять свою заднюю часть с дивана и выйти из зоны комфорта. Многие из тех кто остается имеют весьма невысокий уровень притязаний. Зачастую он ограничен кругом "проснулся-пошел на работу протирать штаны/ПОЛУЧАТЬ зарплату-пришел домой диван-пиво-телевизор". Естественно, я не говорю о 100% соответствии своих соотечественников этому стереотипу, но для значительной части это справедливо.
Женщины решают эту проблему часто через брак с иностранцем.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Додано: Сер 27 лис, 2019 00:38
И получают ряд новых. Группы локальные пестрят просьбами о помощи когда их голыми, босыми выставляют на улицу.
Есть специфический момент о котором почти не говорят. Нехватка мужиков нормальных и при ней почему-то везут женщин. Почему? Да потому что привозят те, кто часто не ликвид на местном «рынке»
ПС согласен с вашей подписью
Додано: Сер 27 лис, 2019 16:25
Такое тоже бывает, но никто-же не отменял обязанность включать моск при выборе супруга.
Дело в том, что зачастую отношения в западных семьях строятся либо на паритетных принципах, причем и в плане прав и в плане ответственности и в плане заработка и в плане нагрузки (то есть не совсем как принято у нас), либо на принципе - кто больше зарабатывает тот и главный. В первом случае западная женщина может не устраивать, если есть тяга к доминированию (как крайние проявления - садизм), во втором случае, понятное дело, что в своей массе наши "невесты" менее финансово состоятельны, чтобы претендовать на равенство. Да и чего скрывать - многие выходят замуж из финансовых побуждений, как законные содержанки. Ни в коем случае не хочу обобщать. Только как вариация.
Но быввает и наоборот. Знаю одну семью, причем из б.Союза, но уехали давно, там жена зарабатывает на порядок больше мужа и фактически содержит всю большую семью и дом и машины и учебу детей. От того, будет муж работать или нет - не зависит вообще ничего. Одно время, муж пытался что-то из себя строить типа "я- мужчина", сейчас задвинут в угол. поэтому, еслибы речь шла о браке между украинцем и иностранкой, то вполне может сталось-бы все наоборот - женское доминирование и выброшенный "голый-босый" муж.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Додано: Сер 27 лис, 2019 17:12
Ліниві італійці???
Мда.
Про італійців - також можна написати всяке, полити їх брудом.
Проте нинішні жінки - вони такі, що пальця в рот їм не можна класти - відкусять по лікоть:
"В Италии открываются приюты для разведенных мужчин.
Разведенные итальянские мужчины, оставшиеся без крыши над головой, смогут в течение года после развода жить в специальном приюте.
По статистике, в Италии в 60% случаях после развода жилье переходит женщине – из-за того, что с ней остаются дети. Плюс в 94% случаев мужчин обязывают выплачивать алименты не только на ребенка, но и на бывшую супругу, чтобы гарантировать ей уровень жизни, к которому она привыкла в браке. В итоге алименты могут доходить до 1000-1500 евро в месяц. Такая сумма неподъемна для многих работающих мужчин.
В результате разведенные итальянцы все чаще примыкают к группе так называемых новых бедных - категории населения, которая по своему образованию, квалификации и социальному статусу никогда раньше не относилась к низшим слоям.
Оказавшись в нищете, выгнанные женами на улицу итальянцы не оплатить самим съемное жилье. Многие вынуждены скитаться по друзьям или спать в автомобилях.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 27 лис, 2019 21:33
1. Никогда не следует обобщать.
2. Мир разнообразен.
3. О чем говорит материал? О том, что, предположим, была семья, жилье, дети. Что произошло, что случился развод, после которого жена осталась с детьми в жилье, а папашка пошел ночевать "под мост"? Может "налево" слишком часто ходил? Может проблемы с бухлом или наркотой? Может домашнее насилие? Поверьте, вряд-ли нормального человека выгонят на улицу.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Додано: Нед 01 гру, 2019 19:58
Франт в данном случае, скорее всего прав.
В 80-е учился в Москве с одним алжирцем-франкоманом у которого папа держал пару баров в Париже. Так он тогда еще говорил, что по их законодательству после развода муж уходит в одной рубашке, а все остается жене.
Поэтому они и не спешат жениться, и тщательно составляют брачные контракты.
Что касается украинских женщин, то хотя сейчас вырастает новое поколение многие из которых нацелены на содержание у богатеньких буратин, причем совсем необязательно за кордоном, в целом женщины менее амбициозны и спокойнее относятся к потере своего социального статуса. И посему легче пережили 90-е у себя в стране, и легче приспосабливаются к жизни за рубежом сейчас.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 02 гру, 2019 18:42
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Нагадую про голосування за кращого на форумі: Фінансовий гуру Finance.UA
Конкурс триває з 25.11.19 по 08.12.19.
Додано: Вів 03 гру, 2019 17:47
А пан akurt просто не заходить на цю гілку.
Стараннями знаних фахівців вона перетворилася на купу лайна.
Нуль інформації про:
- нерухомість за кордоном;
- нуль новин;
- нуль аналізу того, що відбуваєтся на ринку нерухомості;
- нуль про юридичні аспекти нерухомості за кордоном;
- нуль про зміни в законодавстві, які стосуються отримання ВНП українцями (а вони є);
- нуль про вкладання грошей за кордоном;
- суцільний флуд.
Останнє більш стосується пана Faceless , який мені авторитетно розказував, видаляючи по 3-4 моїх повідомлень на день, що я пишу не по темі гілки.
То читайте те, що "за темою гілки".
Останні сторінки - НУЛЬ за темою гілки.
На жаль.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 03 гру, 2019 17:49, всього редагувалось 1 раз.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
Додано: Вів 03 гру, 2019 17:50
Ось бачите, знаний фахівець із закордонної нерухомості не забарився - чергує із торбою флуду!
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
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