Додано: Сер 27 лис, 2019 16:25

Понаехал написав: rjkz написав: Женщины решают эту проблему часто через брак с иностранцем. Женщины решают эту проблему часто через брак с иностранцем.

И получают ряд новых. Группы локальные пестрят просьбами о помощи когда их голыми, босыми выставляют на улицу.

Есть специфический момент о котором почти не говорят. Нехватка мужиков нормальных и при ней почему-то везут женщин. Почему? Да потому что привозят те, кто часто не ликвид на местном «рынке»

ПС согласен с вашей подписью И получают ряд новых. Группы локальные пестрят просьбами о помощи когда их голыми, босыми выставляют на улицу.Есть специфический момент о котором почти не говорят. Нехватка мужиков нормальных и при ней почему-то везут женщин. Почему? Да потому что привозят те, кто часто не ликвид на местном «рынке»ПС согласен с вашей подписью

Такое тоже бывает, но никто-же не отменял обязанность включать моск при выборе супруга.Дело в том, что зачастую отношения в западных семьях строятся либо на паритетных принципах, причем и в плане прав и в плане ответственности и в плане заработка и в плане нагрузки (то есть не совсем как принято у нас), либо на принципе - кто больше зарабатывает тот и главный. В первом случае западная женщина может не устраивать, если есть тяга к доминированию (как крайние проявления - садизм), во втором случае, понятное дело, что в своей массе наши "невесты" менее финансово состоятельны, чтобы претендовать на равенство. Да и чего скрывать - многие выходят замуж из финансовых побуждений, как законные содержанки. Ни в коем случае не хочу обобщать. Только как вариация.Но быввает и наоборот. Знаю одну семью, причем из б.Союза, но уехали давно, там жена зарабатывает на порядок больше мужа и фактически содержит всю большую семью и дом и машины и учебу детей. От того, будет муж работать или нет - не зависит вообще ничего. Одно время, муж пытался что-то из себя строить типа "я- мужчина", сейчас задвинут в угол. поэтому, еслибы речь шла о браке между украинцем и иностранкой, то вполне может сталось-бы все наоборот - женское доминирование и выброшенный "голый-босый" муж.