Оце вам таке.
Що ж той пан Долярчик таке написав?
А ось що:
Заблокувати гада!
Шановні пані Ірино та пан Faceless!
Вам самим не соромно?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 гру, 2019 17:54
Флудер надсміхається над читачем та модераторами, а пана Долярчика заблокували.
Оце вам таке.
Що ж той пан Долярчик таке написав?
А ось що:
Заблокувати гада!
Шановні пані Ірино та пан Faceless!
Вам самим не соромно?
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
Додано: Вів 03 гру, 2019 17:59
ЧИТАЄМО, ДИВИМОСЯ ТА НАСОЛОДЖУЄМОСЯ МАТЕРІАЛАМИ ЗА ТЕМОЮ ГІЛКИ
Скоро знову голі ж*** будут розміщувати....
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
Додано: Вів 03 гру, 2019 18:12
самокритично
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Вів 03 гру, 2019 18:47
Додано: Вів 03 гру, 2019 18:58
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
вкуснятина!С первой секунды,с пылу,жару,паровоза
Личный шлю привет)) подарок готовлю другу в Анталию,решил передать ёршик через посла
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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