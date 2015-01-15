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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 494495496497
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 17:54

Флудер надсміхається над читачем та модераторами, а пана Долярчика заблокували.
Оце вам таке.
Що ж той пан Долярчик таке написав?
А ось що:
  Долярчик написав:... ну і де дописи вельмишановних панів про закордонну нерухомість?
- зруйнувати - кожен може!
- а от збудувати.....


Заблокувати гада!

Шановні пані Ірино та пан Faceless!
Вам самим не соромно?
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 17:59

ЧИТАЄМО, ДИВИМОСЯ ТА НАСОЛОДЖУЄМОСЯ МАТЕРІАЛАМИ ЗА ТЕМОЮ ГІЛКИ
  Понаехал написав:А в Киеве тоже переименовали?Зображення

Скоро знову голі ж*** будут розміщувати....
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 18:12

  akurt написав:Ось бачите, знаний фахівець із закордонної нерухомості не забарився - чергує із торбою флуду!

самокритично :lol:
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 18:47

  Мизантрóп написав:
  akurt написав:Ось бачите, знаний фахівець із закордонної нерухомості не забарився - чергує із торбою флуду!

самокритично :lol:

Вот тут намного интереснее рассказывают чем Семеныч...
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 18:58

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Понаехал написав:Вот тут намного
вкуснятина!С первой секунды,с пылу,жару,паровоза
Личный шлю привет)) подарок готовлю другу в Анталию,решил передать ёршик через посла :wink: https://turkey.mfa.gov.ua/ua/index/city/id/191 Слава в курсе 8)
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Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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