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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 04 гру, 2019 08:32
akurt написав: sinus написав:
Нажаль гілку запаскудили, навіщо?
Де Акурт?
Останні сторінки це загальний сморід, вам приємно весь цей бруд читати,
який ви тут понаписували?
Може вже досить?
Все ж таки Акурта було цікаво почитати.
А пан akurt
просто не заходить на цю гілку.
Стараннями знаних фахівців вона перетворилася на купу лайна.
Нуль інформації про:
- нерухомість за кордоном;
- нуль новин;
- нуль аналізу того, що відбуваєтся на ринку нерухомості;
- нуль про юридичні аспекти нерухомості за кордоном;
- нуль про зміни в законодавстві, які стосуються отримання ВНП українцями (а вони є
);
- нуль про вкладання грошей за кордоном;- суцільний флуд.
Останнє більш стосується пана Faceless
, який мені авторитетно розказував, видаляючи по 3-4 моїх повідомлень на день, що я пишу не по темі гілки.
То читайте те, що "за темою гілки
".
Останні сторінки - НУЛЬ за темою гілки.
На жаль.
Не звертайте уваги
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