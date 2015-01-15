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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 494495496497
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 08:32

  akurt написав:
  sinus написав:Нажаль гілку запаскудили, навіщо?
Де Акурт?
Останні сторінки це загальний сморід, вам приємно весь цей бруд читати, який ви тут понаписували?
Може вже досить?

Все ж таки Акурта було цікаво почитати.


А пан akurt просто не заходить на цю гілку.
Стараннями знаних фахівців вона перетворилася на купу лайна.
Нуль інформації про:
- нерухомість за кордоном;
- нуль новин;
- нуль аналізу того, що відбуваєтся на ринку нерухомості;
- нуль про юридичні аспекти нерухомості за кордоном;
- нуль про зміни в законодавстві, які стосуються отримання ВНП українцями (а вони є);
- нуль про вкладання грошей за кордоном;
- суцільний флуд.
Останнє більш стосується пана Faceless , який мені авторитетно розказував, видаляючи по 3-4 моїх повідомлень на день, що я пишу не по темі гілки.
То читайте те, що "за темою гілки".
Останні сторінки - НУЛЬ за темою гілки.
На жаль.


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jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 09:47

  jump написав:Не звертайте уваги
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Нам також цікаво.
Чи куплена квартира в Катарі за 350 000 дол?
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:03

  jump написав:Не звертайте уваги
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Новинки є і досить суттєві.
Вони стосуються отримання українцями ВНП в Туреччині.
Сьогодні навіть я отимав СМС-повідомлення від Міграційної служби.
Подробиці - трохи пізніше, щойно повернувся із пробіжки вздовж Середземного моря.
+20, сухо. Море +21; штиль.
"За сыр в мышеловке обязательно заплатит лох! Заплатит в 10-ти кратном размере!" (С. Поярков)
akurt
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