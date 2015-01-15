Українці продовжують їхати до Туреччини, незважаючи на подорожчання путівок
Українці продовжують активно їхати до Туреччини на відпочинок, незважаючи на істотне в 2019 році подорожчання путівок у цьому напрямку.
Такі дані оприлюднило Міністерство культури і туризму Турецької Республіки.
Кількість українських туристів у Туреччині у 2019 році продовжує стрімко зростати: за січень-жовтень цього року країну відвідали 1 462 269 українців, що на 12,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року (1 301 128 осіб).
Український турпотік стабільно збільшується щомісяця. У жовтні 2019 року Туреччину відвідали 137 362 туристи (зростання – 20,6%), що підтверджує успішне завершення літнього туристичного сезону.
За період з січня по жовтень 2019 року зростання турпотоку зафіксовано у всіх регіонах країни. Курорти регіону Мугла (Фетхіє, Мармаріс, Бодрум, Даламан) відвідали 200 619 українців, що на 13,6% більше, ніж роком раніше. У жовтні регіон відвідали 13 549 українських туристів (зростання 59%).
Найпопулярніший турецький курортний регіон, Анталія, прийняв 795 306 туристів з України, що на 12% більше в порівнянні з 2018 роком. Кількість українців за жовтень склала 72 120 мандрівників, що на 22% більше, ніж минулого року.
В Офісі з питань культури та інформації посольства Туреччини в Україні очікують, що у цьому році турпотік з України в Туреччину перетне позначку в 1 500 000 осіб, оскільки станом на кінець жовтня кількість українців, які відвідали Туреччину, перевищила показники всього 2018 року.