RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 495496497498
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 19:11

Українці продовжують їхати до Туреччини, незважаючи на подорожчання путівок



Українці продовжують активно їхати до Туреччини на відпочинок, незважаючи на істотне в 2019 році подорожчання путівок у цьому напрямку.

Такі дані оприлюднило Міністерство культури і туризму Турецької Республіки.

Кількість українських туристів у Туреччині у 2019 році продовжує стрімко зростати: за січень-жовтень цього року країну відвідали 1 462 269 українців, що на 12,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року (1 301 128 осіб).

Український турпотік стабільно збільшується щомісяця. У жовтні 2019 року Туреччину відвідали 137 362 туристи (зростання – 20,6%), що підтверджує успішне завершення літнього туристичного сезону.

За період з січня по жовтень 2019 року зростання турпотоку зафіксовано у всіх регіонах країни. Курорти регіону Мугла (Фетхіє, Мармаріс, Бодрум, Даламан) відвідали 200 619 українців, що на 13,6% більше, ніж роком раніше. У жовтні регіон відвідали 13 549 українських туристів (зростання 59%).

Найпопулярніший турецький курортний регіон, Анталія, прийняв 795 306 туристів з України, що на 12% більше в порівнянні з 2018 роком. Кількість українців за жовтень склала 72 120 мандрівників, що на 22% більше, ніж минулого року.

В Офісі з питань культури та інформації посольства Туреччини в Україні очікують, що у цьому році турпотік з України в Туреччину перетне позначку в 1 500 000 осіб, оскільки станом на кінець жовтня кількість українців, які відвідали Туреччину, перевищила показники всього 2018 року.
jump
 
Повідомлень: 2466
З нами з: 18.08.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 20:03

Українці і відвідують, і живуть, купуючи нерухомість, і їх вже так багато, що вже в кожному місті існують осередки української діаспори.
І ось ще новина: 13 грудня відбудеться урочисте відкриття громадської організації "Культурно-освітнє товариство солідарності, співпраці та дружби Адани та України".
Мова йде про східну частину Туреччини.
https://www.ukr-ayna.com/uk/v-adani-vid ... UN38P40oyA
Востаннє редагувалось akurt в Нед 08 гру, 2019 02:42, всього редагувалось 1 раз.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3765
З нами з: 12.02.09
Подякував: 775 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 22:30

Який відсоток укро-туристів купляє квартири в Туреччині?

0,001% чи 0,0001% ?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20784
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1162 раз.
Подякували: 2146 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 495496497498
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 448, 449, 450
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4495 428300
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 гру, 2019 12:45
Bolt
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 21, 22, 23
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
224 32298
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 гру, 2019 12:46
change_pm
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 20, 21, 22
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
213 72006
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 гру, 2019 18:08
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.