нема,ставки низкие
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 гру, 2019 17:29
нема,ставки низкие
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Нед 08 гру, 2019 17:45
Akurt, дякую. Корисна інфо.
Цього року тут, в Україні, також вистрілили депо в гривні.
Але вже проглядається процес різкого зменшення облікової ставки НБУ, що повинне викликати зменшення ціни запозичень.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 08 гру, 2019 20:11
Кажуть, що з 10 грудня знижують відсоткові ставки в Україні - Приват, наприклад.
Все як має бути: скоро курка буде котштувати по ціні червоної ікри за кордоном, а пляшка води за ціною смарагдів на Марсі.
Десь прочитав: долар був 28 - літра солярки коштувала 28.
Долар став 23,7 літра солярки коштує 28.
Карла Маркса нічого не розуміє...
Валютні депозити як в Європі - десь до 2% річних.
Причому податок на прибуток від депозиту в валюті великий - до 20%.
А ось на депозити в лірі навпаки - низькі.
З травня ввели податок на купівлю доларів в інтернет банкінгу: він невеликий - 1 долар за 1000 доларів, але є.
Я граюсь ще й так:
вніс на рахунок 10 000 доларів - курс "танцює" на протязі дня - найвищий курс долара зазвичай десь об 11-00 - злив, потім обов"язково іде стабілізація надвечір - відкупився назад.
Там якісь невелички суми получаються - але якщо рахувати що то вартує 3-4-х натискань на клавіатурі - то можна...
Всі ОВДП - тільки в Україні - шалені кошти бідна країна буде виплачувати міл"ярдерам.
Все як має бути: Багатії стануть багатшими, а бідні - біднішими...
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
Додано: Нед 08 гру, 2019 20:24
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Антимонопольний комітет в нас єрундою займається...вже давно мав штрафанути і поповнився бюджет Неньки України.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 09 гру, 2019 02:14
Акурт, ни один банк мира не играет с выставлением валютных курсов для физика в течении дня как "скажена билочка". Давайте не будем путать курс банка с форекс биржей, а если таки форекс биржа, то вопрос о ставках вывода денег с виртуальных счетов по 10000$
Додано: Пон 09 гру, 2019 08:21
Я вас должен ОПЕЧАЛИТЬ: у турецких банков курс покупки-продажи плавающий с интервалом 3 (три) минуты и точно отслеживает курс мирового рынка с маржой не более, чем в 4 копейки (коруша).
То есть именно в эту минуту я могу слить баксы не ниже, чем по 5,7590 и откупиться не выше, чем по 5,7990... Вот скрин экрана прямо в эти минуты.
А вот вам мой инет-банкинг через 3 минуты: сравните...
Учитесь у меня!
Тогда научитесь играть в "СКАЖЕНУ БІЛОЧКУ"!
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
Додано: Пон 09 гру, 2019 09:11
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Какая замечательная тема на данном форуме. Людям врут, кидают, хамят, а администрация форума удаляет коменты об этом, покрывая риелтора и рекламу турецких застройщиков. Так держать!
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