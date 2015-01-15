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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 497498499500
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 14:41

Біситься сердешний... Нехай...
Цікаво, що на на прикладі пана Frant'a 100% виправдовується знаменита фраза "Бытие определяет сознание" (точніше з передмови до «До критики політичної економії» (1859) Карла Маркса: «Не свідомість людей визначає їх буття, а, навпаки, їх суспільне буття визначає їх свідомість».
Буття зовсім у легіня погане...

ПОРЯДОК ПРОДОВЖЕННЯ БЕЗМИТНОГО ПЕРЕБУВАННЯ АВТО В ТУРЕЧЧИНІ

(текст видалено автором, щоби не заважати флудерам смітити)
Востаннє редагувалось akurt в Пон 09 гру, 2019 15:32, всього редагувалось 1 раз.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:43

Пан Мизантроп!
Ви ж би зробили хоч би раз у житт1 корисну справу: "Хоче в тайні, скритно заробити %%)))"
Навч1ть лег1ня заробити грош1 не тайно.
Лег1ню дуже буде корисно.
Ви на днях розказували на київськ1й г1лц1 яке є для вас поживним молоко пацюк1в - може в1дкрив би яку ферму 1з вашою допомогою?
Востаннє редагувалось akurt в Пон 09 гру, 2019 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:49

Ну, нарешті я Вас умовив зробити для пана Франта хоч щось корисне!
Респект Вам та уважуха!

Тільки... тільки почекайте - як же так - в "ЛС"- ТО Ж БУДЕ ТАЙНО!
От біда тому Франту... от біда ж....
Востаннє редагувалось akurt в Пон 09 гру, 2019 15:51, всього редагувалось 1 раз.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:50

  akurt написав:Ну, нарешті я Вас умовив зробити для пана Франта хоч щось корисне!
Респект Вам та уважуха!

Дякую,друже.Я без умовлянь вже давно так роблю.Мене кличуть до Єлисейського палацу,схожу.Скоро буду!
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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