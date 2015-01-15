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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 497498499500>
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 20:11

Кажуть, що з 10 грудня знижують відсоткові ставки в Україні - Приват, наприклад.
Все як має бути: скоро курка буде котштувати по ціні червоної ікри за кордоном, а пляшка води за ціною смарагдів на Марсі.
Десь прочитав: долар був 28 - літра солярки коштувала 28.
Долар став 23,7 літра солярки коштує 28.
Карла Маркса нічого не розуміє...

  demichh написав:А доллары почем османские банки берут на депозит?
Есть там у них аналог ОВГЗ, какие там проценты на такие ценные бумаги?

Валютні депозити як в Європі - десь до 2% річних.
Причому податок на прибуток від депозиту в валюті великий - до 20%.
А ось на депозити в лірі навпаки - низькі.
З травня ввели податок на купівлю доларів в інтернет банкінгу: він невеликий - 1 долар за 1000 доларів, але є.
Я граюсь ще й так:
вніс на рахунок 10 000 доларів - курс "танцює" на протязі дня - найвищий курс долара зазвичай десь об 11-00 - злив, потім обов"язково іде стабілізація надвечір - відкупився назад.
Там якісь невелички суми получаються - але якщо рахувати що то вартує 3-4-х натискань на клавіатурі - то можна...
Всі ОВДП - тільки в Україні - шалені кошти бідна країна буде виплачувати міл"ярдерам.
Все як має бути: Багатії стануть багатшими, а бідні - біднішими...
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 20:24

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Долар став 23,7 літра солярки коштує 28.

Антимонопольний комітет в нас єрундою займається...вже давно мав штрафанути і поповнився бюджет Неньки України.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 02:14

  akurt написав:З травня ввели податок на купівлю доларів в інтернет банкінгу: він невеликий - 1 долар за 1000 доларів, але є.
Я граюсь ще й так:
вніс на рахунок 10 000 доларів - курс "танцює" на протязі дня - найвищий курс долара зазвичай десь об 11-00 - злив, потім обов"язково іде стабілізація надвечір - відкупився назад.
Там якісь невелички суми получаються - але якщо рахувати що то вартує 3-4-х натискань на клавіатурі - то можна...
Всі ОВДП - тільки в Україні - шалені кошти бідна країна буде виплачувати міл"ярдерам.
Все як має бути: Багатії стануть багатшими, а бідні - біднішими...

Акурт, ни один банк мира не играет с выставлением валютных курсов для физика в течении дня как "скажена билочка". Давайте не будем путать курс банка с форекс биржей, а если таки форекс биржа, то вопрос о ставках вывода денег с виртуальных счетов по 10000$ ;)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 08:21

Я вас должен ОПЕЧАЛИТЬ: у турецких банков курс покупки-продажи плавающий с интервалом 3 (три) минуты и точно отслеживает курс мирового рынка с маржой не более, чем в 4 копейки (коруша).
Вот конкретные примеры и скрины экранов интернет-банкинга
...
(текст видалено автором, щоби не заважати флудерам смітити)
Востаннє редагувалось akurt в Пон 09 гру, 2019 15:37, всього редагувалось 1 раз.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 12:29

Нерухомість в Грузії!!!
Останні квартири в новобудах!!
Бігом налітайте і розкупляйте!

Можна пити "Боржомі", доки не луснете!
Пасивний прибуток 365 днів на рік!!!

"Кохта Митарби - всесезонный курорт с уникальными климатическими и природными условиями. Расположен в Боржомском муниципалитете, в 2х часах от центра Тбилиси. Генеральный план разработан всемирно известными компаниями GEODE и COMPAGNIE DES"

https://www.lisi.ge/kokhta-mitarbi-ua?u ... ZXEALw_wcB
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:49

Ну, нарешті я Вас умовив зробити для пана Франта хоч щось корисне!
Респект Вам та уважуха!

Тільки... тільки почекайте - як же так - в "ЛС"- ТО Ж БУДЕ ТАЙНО!
От біда тому Франту... от біда ж....
Востаннє редагувалось akurt в Пон 09 гру, 2019 15:51, всього редагувалось 1 раз.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 15:50

  akurt написав:Ну, нарешті я Вас умовив зробити для пана Франта хоч щось корисне!
Респект Вам та уважуха!

Дякую,друже.Я без умовлянь вже давно так роблю.Мене кличуть до Єлисейського палацу,схожу.Скоро буду!
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 20:01

  Мизантрóп написав:Дякую,друже.Я без умовлянь вже давно так роблю.Мене кличуть до Єлисейського палацу,схожу.Скоро буду!

вот это правильно. Явно модераторы помогают призеру Семенычу и удаляют неугодные коментарии. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 00:17

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  kingkongovets написав:На Кіровоградщині 150 фермерів одночасно купили 150 автоматів Калашникова і не платять хабарі…

http://newsname.info/na-kirovogradshhyn ... jaU4AaGok0

кто смеялся над теми, кто землицу под Кирвоградом держит? :)
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 00:56

  Понаехал написав:
  kingkongovets написав:На Кіровоградщині 150 фермерів одночасно купили 150 автоматів Калашникова і не платять хабарі…

http://newsname.info/na-kirovogradshhyn ... jaU4AaGok0

кто смеялся над теми, кто землицу под Кирвоградом держит? :)

Круті чуваки... :) Так і треба.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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