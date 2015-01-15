Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Кажуть, що з 10 грудня знижують відсоткові ставки в Україні - Приват, наприклад. Все як має бути: скоро курка буде котштувати по ціні червоної ікри за кордоном, а пляшка води за ціною смарагдів на Марсі. Десь прочитав: долар був 28 - літра солярки коштувала 28. Долар став 23,7 літра солярки коштує 28. Карла Маркса нічого не розуміє...
demichh написав:А доллары почем османские банки берут на депозит? Есть там у них аналог ОВГЗ, какие там проценты на такие ценные бумаги?
Валютні депозити як в Європі - десь до 2% річних. Причому податок на прибуток від депозиту в валюті великий - до 20%. А ось на депозити в лірі навпаки - низькі. З травня ввели податок на купівлю доларів в інтернет банкінгу: він невеликий - 1 долар за 1000 доларів, але є. Я граюсь ще й так: вніс на рахунок 10 000 доларів - курс "танцює" на протязі дня - найвищий курс долара зазвичай десь об 11-00 - злив, потім обов"язково іде стабілізація надвечір - відкупився назад. Там якісь невелички суми получаються - але якщо рахувати що то вартує 3-4-х натискань на клавіатурі - то можна... Всі ОВДП - тільки в Україні - шалені кошти бідна країна буде виплачувати міл"ярдерам. Все як має бути: Багатії стануть багатшими, а бідні - біднішими...
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt написав:Долар став 23,7 літра солярки коштує 28.
Антимонопольний комітет в нас єрундою займається...вже давно мав штрафанути і поповнився бюджет Неньки України.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
akurt написав:З травня ввели податок на купівлю доларів в інтернет банкінгу: він невеликий - 1 долар за 1000 доларів, але є. Я граюсь ще й так: вніс на рахунок 10 000 доларів - курс "танцює" на протязі дня - найвищий курс долара зазвичай десь об 11-00 - злив, потім обов"язково іде стабілізація надвечір - відкупився назад. Там якісь невелички суми получаються - але якщо рахувати що то вартує 3-4-х натискань на клавіатурі - то можна... Всі ОВДП - тільки в Україні - шалені кошти бідна країна буде виплачувати міл"ярдерам. Все як має бути: Багатії стануть багатшими, а бідні - біднішими...
Акурт, ни один банк мира не играет с выставлением валютных курсов для физика в течении дня как "скажена билочка". Давайте не будем путать курс банка с форекс биржей, а если таки форекс биржа, то вопрос о ставках вывода денег с виртуальных счетов по 10000$
Я вас должен ОПЕЧАЛИТЬ: у турецких банков курс покупки-продажи плавающий с интервалом 3 (три) минуты и точно отслеживает курс мирового рынка с маржой не более, чем в 4 копейки (коруша). Вот конкретные примеры и скрины экранов интернет-банкинга ... (текст видалено автором, щоби не заважати флудерам смітити)
Востаннє редагувалось akurt в Пон 09 гру, 2019 15:37, всього редагувалось 1 раз.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
Нерухомість в Грузії!!! Останні квартири в новобудах!! Бігом налітайте і розкупляйте!
Можна пити "Боржомі", доки не луснете! Пасивний прибуток 365 днів на рік!!!
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кто смеялся над теми, кто землицу под Кирвоградом держит?
Круті чуваки... Так і треба.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.