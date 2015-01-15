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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 498499500501>
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 01:24

  Понаехал написав:...призеру Семенычу...

призеру?
хм... в тройном прыжке?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 01:31

  Yuri_T написав:
  Понаехал написав:...призеру Семенычу...

призеру?
хм... в тройном прыжке?

чемпион по биатлону)
viewtopic.php?p=1684678#p1684678
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 04:10

  Yuri_T написав:
  Понаехал написав:...призеру Семенычу...

призеру?
хм... в тройном прыжке?

Ходят слухи что Семёныч автор на ставке. Но я верю в то, что выигрыш настоящий , а не бартер :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 04:11

Ну вот... деградация в прогрессе...
То утверждал АВТОРИТЕТНО СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА И ФАКТАМИ, что akurt - коллектив авторов из Адыгеи - и вдруг - просто "автор на ставке"...
Да ещё - что совсем опасно - ибо бросаешь камень в "неправильном направлении" - финансирование от владельцев Финансового портала...
Тупишь как-то...
Может надо что-то менять? В смысле в голове?
Или уже "всё"?
А вообще забавно - что не сделает в этой жизни Понаехал - всё реально глупо. Что не "ляпнет" - всё невпопад...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 гру, 2019 05:40, всього редагувалось 2 разів.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 04:23

  akurt написав:Ну вот... деградация в прогрессе...
То утверждал АВТОРИТЕТНО СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА И ФАКТАМИ, что akurt - коллектив авторов из Адыгеи - и вдруг - просто "автор на ставке"...
Да ещё - что совсем опасно - ибо бросаешь камень в "неправильном направлении" - финансирование от владельцев Финансового портала...
Тупишь как-то...
Может надо что-то менять?
Или уже "всё"?

Вот именно! Как можно распускать такие слухи, что Семёныч лохотронщик на ставке. Однозначно я не верю :)
Какой хулиган это Мизантроп утверждать такое :shock:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 04:26

Спробую нагадати тему гілки:
"Купуємо для себе, а не в оренду, закордонну нерухомість"

Таке нагадуваня одночасно буде свого роду тестом:

Чи вміють пани читати букви та слова хоч по складам, чи напишуть щось цікаве-пізнавальне-акутальне-фінансово-економічне-юридично-правове на Фінасовому форумі України чи в за душею та в голові пусто, як у космосі після прибирання?

В першу чергу хотілося б послухати нагороджених медалями учасників форуму.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 гру, 2019 05:39, всього редагувалось 1 раз.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 05:15

  Мизантрóп написав:
  Yuri_T написав:
  Понаехал написав:...призеру Семенычу...

призеру?
хм... в тройном прыжке?

чемпион по биатлону)
viewtopic.php?p=1684678#p1684678

третье место в стиле баттерфляй :mrgreen:
Я сказал:
— Четвертое место никто не занял, папа!
Он очень удивился:
— Это как же?
Я сказал:
— Мы все третье место заняли: и я, и Мишка, и Толька, и Кимка, все-все. Вовка — первое, рыжий лягушонок — второе, а мы, остальные восемнадцать человек, мы заняли третье. Так инструктор сказал!

http://www.serann.ru/text/trete-mesto-v ... lyai-11124
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 05:23

Шо там - жабка давит?
Yuri_T: "Квас та не про Вас!"
Вы не сможете выиграть от Финансового форума Украины ничего - вы путаете "Горные лыжи" с "Биатлоном".

Искренне благодарен господину Мизантропу за то, что тщательно перечитывает мои давние посты и вызывает из памяти реально приятные воспоминания.
В самом деле была отличная поездка в Италию на горнолыжный курорт Кронплац (именно там я до этого не был) с отличными тренерами и отличным коллективом!
И все - благодаря Финансовому форуму Украины!
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Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 05:41

  akurt написав:Вы не сможете выиграть от Финансового форума Украины ничего...

и как теперь с этим жить?

зы. гляжу, нарциссизм с элементами шизофрении активно пробивался уже в 2013г.
может, сертификатик какой завалялся от лыжной школы про "первое место"? :) :)
эти разводилы любят лошкам пафосные бумажки вручать...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 05:48

Спробую нагадати тему гілки:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"
Нагородженого медалями учасника форуму ми вже послухали.
Дякую. Сідайте.
  Yuri_T написав:эти разводилы любят лошкам пафосные бумажки вручать...

Зображення

P.S. Как-то даже мне - грешному - неудобно говорить такому орденоносцу, ЧТО НЕЛЬЗЯ и НЕСОЛИДНО ЗАНИМАТЬСЯ ПОДТАСОВКАМИ и ФАЛЬСИФИКАЦИЕЙ.
Смотрим оригинал текста и сравниваем с якобы моей цитатой у знатного медалиста.
Оригинал:
Зображення
(речь - напомню шла о горных лыжах и о призе - поездке на лыжную школу от Финансового форума Украины за 2013 (!!!) год.)
У фальсификатора:
Зображення
Казалось бы - подменил всего на три точки - и убрал часть фразы, но в деле всей жизни - торговле неликвидными акциями бросовых предприятий - такие навыки - да в документах - да с печатями... это очень даже и очень даже полезные навыки...
Приятно, что после долгого перерыва нас посетил такой мэтр...
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
akurt
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