"Купуємо для себе, а не в оренду, закордонну нерухомість"

Додано: Вів 10 гру, 2019 04:11

Ну вот... деградация в прогрессе...

То утверждал АВТОРИТЕТНО СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА И ФАКТАМИ, что akurt - коллектив авторов из Адыгеи - и вдруг - просто "автор на ставке"...

Да ещё - что совсем опасно - ибо бросаешь камень в "неправильном направлении" - финансирование от владельцев Финансового портала...

Тупишь как-то...

Может надо что-то менять? В смысле в голове?

Или уже "всё"?

А вообще забавно - что не сделает в этой жизни Понаехал - всё реально глупо. Что не "ляпнет" - всё невпопад...

Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 гру, 2019 05:40, всього редагувалось 2 разів.

Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.