Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Вы не сможете выиграть от Финансового форума Украины ничего...
и как теперь с этим жить?
зы. гляжу, нарциссизм с элементами шизофрении активно пробивался уже в 2013г. может, сертификатик какой завалялся от лыжной школы про "первое место"? эти разводилы любят лошкам пафосные бумажки вручать...
Над кроваттю ці лижні дипломи - чи висять у нашого доцента-ріелтора?
Востаннє редагувалось Frant в Вів 10 гру, 2019 07:17, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
akurt написав:Шо там - жабка давит? Yuri_T: "Квас та не про Вас!" Вы не сможете выиграть от Финансового форума Украины ничего - вы путаете "Горные лыжи" с "Биатлоном".
Искренне благодарен господину Мизантропу за то, что тщательно перечитывает мои давние посты и вызывает из памяти реально приятные воспоминания. В самом деле была отличная поездка в Италию на горнолыжный курорт Кронплац (именно там я до этого не был) с отличными тренерами и отличным коллективом! И все - благодаря Финансовому форуму Украины!
Вікторе Семеновичу, навіщо ці дешеві понти ??? У Вас немає жодного спортивного розряду по лижам! Жо-дн-ого!!! Тому заспокойтесь і далі торгуйте курортною нерухомістю. Раптом хтось купить???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців