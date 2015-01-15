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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 498499500501
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 06:42

  Yuri_T написав:
  akurt написав:Вы не сможете выиграть от Финансового форума Украины ничего...

и как теперь с этим жить?

зы. гляжу, нарциссизм с элементами шизофрении активно пробивался уже в 2013г.
может, сертификатик какой завалялся от лыжной школы про "первое место"? :) :)
эти разводилы любят лошкам пафосные бумажки вручать...

Над кроваттю ці лижні дипломи - чи висять у нашого доцента-ріелтора?
Востаннє редагувалось Frant в Вів 10 гру, 2019 07:17, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 06:48

Чи не купити собі невеличку вілу в Домініканській республіці?

Кажуть, там продукти зовсім дешеві і вельми якісні. Банани і апельсини ростуть прямо біля дому!!!

https://prian.ru/search/?full=0&acountr ... d_unit=128
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 07:11

  akurt написав:Шо там - жабка давит?
Yuri_T: "Квас та не про Вас!"
Вы не сможете выиграть от Финансового форума Украины ничего - вы путаете "Горные лыжи" с "Биатлоном".

Искренне благодарен господину Мизантропу за то, что тщательно перечитывает мои давние посты и вызывает из памяти реально приятные воспоминания.
В самом деле была отличная поездка в Италию на горнолыжный курорт Кронплац (именно там я до этого не был) с отличными тренерами и отличным коллективом!
И все - благодаря Финансовому форуму Украины!
Зображення


Вікторе Семеновичу, навіщо ці дешеві понти ???
У Вас немає жодного спортивного розряду по лижам! Жо-дн-ого!!!
Тому заспокойтесь і далі торгуйте курортною нерухомістю. Раптом хтось купить???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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