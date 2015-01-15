Звісно, я все пишу правильно і правдиво!
Ви погоджуєтесь, що нерухомість в Домініканській республійі - це крутіше, ніж в Туреччині??
Думаю, що моя безбалконна панельна "гостінка" біля м. Святошино - коштує ще дешевше)))
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Додано: Вів 10 гру, 2019 09:10
Звісно, я все пишу правильно і правдиво!
Ви погоджуєтесь, що нерухомість в Домініканській республійі - це крутіше, ніж в Туреччині??
Думаю, що моя безбалконна панельна "гостінка" біля м. Святошино - коштує ще дешевше)))
Востаннє редагувалось Frant в Вів 10 гру, 2019 11:00, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 10 гру, 2019 10:05
Оскільки у вас явний прогрес у розумовій діяльності, то давайте візьмемо калькулятор, та я навчу вас рахувати/жити/думати.
1. Ваша пропозиція пливсти в Домінікану на пароплаві/теплоході/ялику дурна з таких причин: а) Ви ніколи в житті не мали і не будете мати круїз річковим або океанським судном і тому не можете навіть приблизно про такий засіб транспорту говорити. б) Я пройшов Дніпром від Одеси через Запоріжжя Дніпро Канев і аж до Києва та ходив судном Тихим океаном та Індійським - то знаю, про що говорю. в) коли ділетант сідає на судно і йде в море - будуть проблеми. Ось нащо вже Джек Лондон - американський письменник, аудіокниги якого я зараз слухаю на пляжі, був "досвідчений", і то розрахував подорож на 4 роки, судно побудував за власні кошти, а повернувся через 18 місяців, бо захворів вже невиліковно та помер у віці 40 років. Тому ніколи не давайте порад, в яких ви нічого не "шаріте".
2. Дорога до Домінікани. Раніше можна було делетіти Brussels airlines з Києва в Брюссель. А з Брюсселя є дуже дуже цікаві пропозиції - дарую вам - бо як видно, ви не тільки Гуглом не вмієте користуватися, а навіть посилання на сайти не можете правильно скопіювати - так ось, із Брюсселя літають літаки авіакомпанії TUI airlines - часто густо в них бувають акції на авіаквитки по 199 ойро в один бік. Тобто в найкращому випадку ви витратите 2х199=400 ойро, щоби тільки добиратися з Брюсселя.
Але тут така халепа: Brussels airlines із нормальними цінами припинили виконання рейсів з Києва, де ви ще мешкаєте. Ще треба врахувати те, що в Брюсселі 2 аеропорти - ви про те не знаєте, бо ніколи не були і ніколи не будете - а я був і знаю, про що вас заздалегідь попереджаю: треба мати на кармані хоч 40 ойро щоби переїхати з одного аеропорту в другий.
3. Про дешеві банати та помаранчі ви знову сильно сильно помиляєтеся.
Нижче - сторінка цін на продукти в Доміникані - для вас - в УКРАЇНСКИХ ГРИВНЯХ.
Для порівняння: ви можете в ці дні купити в АТБ помаранчі за такою самою ціною, як в Домінікані - але НЕ купуєте, бо то для вас дорого.
В Анталії ціна помаранчів - 4-8 гривень за кіло.
Як бачите, даєте знову поради, я яких ну зовсім не розбираєтеся.
Бачте, якщо взяти калькулятор та трохи думати сірим матеріалом, що в голові, то ваша пропозиція дуже цікава. Але потребує трохи грошей... Це щоби тільки добратися... А на скромну квартирку - ще варість шести ваших нинішніх квартир. Ну про банани та помаранчі я вже й мовчу...
А з того відео текст на протязі 40 секунд 1:40 - 2:20 уважно послухайте та перепишіть власноруч.
Дуже корисні слова - не лякайтеся - там немає нічого крамольного або образливого.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 гру, 2019 10:22, всього редагувалось 1 раз.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
Додано: Вів 10 гру, 2019 10:17
akurt
Ну просто чудово!
Проте "лікарю" варто зцілитись самому.
Від невігластва і нарцисизму.
Візьміть арифмометр чи логарифмичну лінійку, та й порахуйте, що вигідніше - мати кілька орендних квартир у Львові (Ваш орендний бізнес) у Києві і літати відпочивати по всьому світу.
Чи вкладати гроші в Домініканську Рипубліку чи Турцію і мати більші або менші проблеми з пароплавами, літаками, машинами і застоєм грошей, законсервованих в чужоземній нерухомості.
P.S. Пропозиція поплавати на яхті "Доцент Буров В.С." - залишається в силі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 10 гру, 2019 10:19
akurt Семеныч,совет нужен! Покупать ДЛЯ СЕБЯ ,А НЕ В АРЕНДУ 1+1 дуплекс на небольшом французском острове Нурмуатье в Атлантическом океане? Нанять пару вуек и хай разводят картофан
Жуй кокосы,ешь бананы Чунга Чанга.
Чудо-остров, чудо остров, жить на нем легко и просто
Мешок картохи пришлю за совет
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Вів 10 гру, 2019 10:31
Купите квартиру у Франта. Чисто по соседству, как киевлянин.
Тот хоть покушать себе купит.
Еще все же вам с ним надо раскрутить ту идею, что вы три дня назад пропихивали на Киевской ветке - реально ваша "тема" : там помнится вы написали, что считаете самым полезным для себя молоко самок крыс.
Типа калорийное и белковое.
Откройте ферму.
А вообще Мизантроп - уважуха от меня второй раз сегодня - среди нескольких явных примитивов вы удачно подсовываете лохАм лабуду и они ее жуют много и тщательно.
Вчера и сегодня целая битва была за события 2013 года - вы удачно лохАм подсунули идею про горнолыжный спорт.
Даже вызвали на подмогу не этого (удалено), что выше вас, а самого Вия!
Вий! Он не появлялся на ветке наверное год - и вдруг: баттерфляй, слалом, кульбит, биатлон.
Парни в этом никак не "шарят", но лабуду вы им классную подкинули...
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
Додано: Вів 10 гру, 2019 10:34
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Для меня это честь,педагог.Я космополит.
У меня много идей))
Можно еще разводить не только лохов,но и пацюков-убийц.При нашествии крыс на мусорках растущего Львова только пацюки-убийцы их могут извести.Нужна металлическая бочка и несколько пацюков.Корм не нужен,выживет только один.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Вів 10 гру, 2019 10:39
Только не доверяйте Франту вести подсчет поголовья крыс и удоев молока самок крыс - вы же видите: парень в цифрах ни фига не смыслит.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
Додано: Вів 10 гру, 2019 10:43
Франту я доверю изобрести и запатентовать доильный аппарат на нашей пацючей ферме,Понаех поможет с американским высокотехнологическим оборудованием.А,вы,как идейный вдохновитель и наш предводитель будете продолжать получать на карту А-банка гонорары
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Вів 10 гру, 2019 10:52
Тут у Вас 2 (два) прокола:
а) Понаехал вам так и не помог пристроить дочку на заработки в штат Техас, как вы просили; то есть тот парень ничего вам не устроит и не поможет...
б) я НЕ являюсь клиентом А-банка, и у меня нет карточки банка "А-банк". По крайней мере уже достаточно давно.
Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.
Додано: Вів 10 гру, 2019 10:54
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
дочку я продал на органы в Турцию,
а зачем подписан на А-банк?
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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