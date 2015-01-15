Додано: Вів 10 гру, 2019 10:05

Оскільки у вас явний прогрес у розумовій діяльності, то давайте візьмемо калькулятор, та я навчу вас рахувати/жити/думати.1. Ваша пропозиція пливсти в Домінікану на пароплаві/теплоході/ялику дурна з таких причин: а) Ви ніколи в житті не мали і не будете мати круїз річковим або океанським судном і тому не можете навіть приблизно про такий засіб транспорту говорити. б) Я пройшов Дніпром від Одеси через Запоріжжя Дніпро Канев і аж до Києва та ходив судном Тихим океаном та Індійським - то знаю, про що говорю. в) коли ділетант сідає на судно і йде в море - будуть проблеми. Ось нащо вже Джек Лондон - американський письменник, аудіокниги якого я зараз слухаю на пляжі, був "досвідчений", і то розрахував подорож на 4 роки, судно побудував за власні кошти, а повернувся через 18 місяців, бо захворів вже невиліковно та помер у віці 40 років. Тому ніколи не давайте порад, в яких ви нічого не "шаріте".2. Дорога до Домінікани. Раніше можна було делетіти Brussels airlines з Києва в Брюссель. А з Брюсселя є дуже дуже цікаві пропозиції -- бо як видно, ви не тільки Гуглом не вмієте користуватися, а навіть посилання на сайти не можете правильно скопіювати - так ось, із Брюсселя літають літаки авіакомпанії TUI airlines - часто густо в них бувають акції на авіаквитки по 199 ойро в один бік. Тобто в найкращому випадку ви витратите 2х199=400 ойро, щоби тільки добиратися з Брюсселя.Але тут така халепа: Brussels airlines із нормальними цінами припинили виконання рейсів з Києва, де ви ще мешкаєте. Ще треба врахувати те, що в Брюсселі 2 аеропорти - ви про те не знаєте, бо ніколи не були і ніколи не будете - а я був і знаю, про що вас заздалегідь попереджаю: треба мати на кармані хоч 40 ойро щоби переїхати з одного аеропорту в другий.3. Про дешеві банати та помаранчі ви знову сильно сильно помиляєтеся.Нижче - сторінка цін на продукти в Доміникані - для вас - в УКРАЇНСКИХ ГРИВНЯХ.Для порівняння: ви можете в ці дні купити в АТБ помаранчі за такою самою ціною, як в Домінікані - але НЕ купуєте, бо то для вас дорого.В Анталії ціна помаранчів - 4-8 гривень за кіло.Як бачите, даєте знову поради, я яких ну зовсім не розбираєтеся.Бачте, якщо взяти калькулятор та трохи думати сірим матеріалом, що в голові, то ваша пропозиція дуже цікава. Але потребує трохи грошей... Це щоби тільки добратися... А на скромну квартирку - ще варість шести ваших нинішніх квартир. Ну про банани та помаранчі я вже й мовчу...А з того відео текст на протязі 40 секунд 1:40 - 2:20 уважно послухайте таДуже корисні слова - не лякайтеся - там немає нічого крамольного або образливого.