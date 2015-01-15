На Подоле он уже с нами пьёт
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Додано: Сер 11 гру, 2019 11:53
На Подоле он уже с нами пьёт
viewtopic.php?p=4811581#p4811581
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Сер 11 гру, 2019 12:35
Для мене - велика шана бути "основним дописувачем гілки". Виявляється, п.Акурт високо цінить мої скромні намагання))))
Щоб нормально жити за кордоном - треба знати місцеву мову і бути громадянином держави проживання.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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