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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 498499500501
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:53

  Понаехал написав:Тут вроде кто-то из форумчан в Вашингтоне DC обитает. Завтра буду там проездом. Можем пересечься на пиво :)

На Подоле он уже с нами пьёт :wink:
viewtopic.php?p=4811581#p4811581
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 12:35

  akurt написав:Основной дописувач гілки так хоче за кордон, так спішить, що навіть посилання на матеріал у москалів не може якісно скопіювати.

Для мене - велика шана бути "основним дописувачем гілки". Виявляється, п.Акурт високо цінить мої скромні намагання))))

Щоб нормально жити за кордоном - треба знати місцеву мову і бути громадянином держави проживання.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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