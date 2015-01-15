Додано: Чет 12 гру, 2019 14:09

Не читайте советских газет перед обедом.

В Стамбуле работает наше Консульство с очень хорошим персоналом, они отслеживают все, что связано с Украиной.

Вот недавно добились того, что на мавзолее Роксоланы написали, что она украинка.

Вот вы и не знаете, а в 1930 году в Стамбуле агентами НКВД отравили всех членов правительства УНР: на днях украинская диаспора проведала могилы,

В Анталии работает Консульство и уже увеличили персонал.

И консул и вице-консул всегда присутствуют на Богослужениях в расположенной прямо в центре Анталии церкви ПЦУ.

Кстати, предыдущий настоятель храма в Анталии сейчас глава миссии Вселенского патриарха в Киеве - в Андреевской церкви.

Так что волноваться нечего: здесь люди очень активно работают.

Кстати, 13 и 15 декабря в Анталии будут праздничные концерты в честь Святого Николая.

Тут россияне на коленях стоят выпрашивают пригласительные.

akurt, конечно, принимает участие в этих мероприятиях, а как же...

Не общайся с идиотами. Это самая многочисленная организация, у них везде свои представители.